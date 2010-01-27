Hollanda uçağında pilotlar aklandı, kusur göstergede çıktı

Hollanda Güvenlik Dairesi'nin raporuna göre, kazada sorumluluğun yüzde 80'i üretici Boeing firmasına ait. Araştırma Komisyonu, Türk Havayolları'nı ve Hollanda Schipol Havaalanı da yüzde 10 oranında suçlu buldu.

25 Şubat 2009 günü İstanbul - Amsterdam seferini yaparken düşen Türk Hava Yolları uçağı ile ilgili kazada pilotaj hatası mı var? Yoksa sebep arızalı altimetre mi? diye aylarca soruldu.

Yapılan incelemede ipuçları uçağın altimetresine işaret ediyordu.

Hollanda Güvenlik Dairesi, aylar süren çalışmalar sonucunda, kaza ile ilgili nihai raporunu açıkladı.

Kazada Türk pilotlar hatasız. Rapora göre, kazanın sebebi Boeing 737 tipi uçağın arızalı sol irtifa göstergesi. Sorumluluğun yüzde 80'i Boeing'de

Araştırma komisyonunun raporu, kazada sorumluluğun yüzde 80'inin üretici Boeing firmasına ait olduğunu söylüyor.

Komisyona göre, THY ve Hollanda Schipol Havaalanı ise kazada yüzde 10 oranında suçlu.

124 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan uçak 25 Şubat 2009 günü İstanbul - Amsterdam seferini yaparken inişe kısa bir süre kala düşmüş, uçak üç parçaya ayrılmıştı.

Kazada 9 kişi ölmüş, 84 kişi de yaralanmıştı.

Hollandalı yolcuların yakınları, THY'ye tazminat davası açma tehdidinde bulunmuştu.