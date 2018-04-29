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BBC Türkçe

Hollanda: Üç yaşındaki çocuk annesinin cesediyle bir hafta yaşadı

Rotterdam kentinde annesinin cesediyle bir hafta birlikte yaşayan bir kız çocuğu bulundu. Evin köpeği ile birlikte bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız çocuğu, koruyucu aile yanına verildi.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'nın Rotterdam kentinde annesinin cesediyle bir hafta birlikte yaşayan bir kız çocuğu bulundu. Evin köpeği ile birlikte bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız çocuğu, koruyucu aile yanına verildi.

Sağlık ve bakım kuruluşlarının kalp hastası olan annenin durumunu bilmelerine rağmen zamanında müdahale etmedikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kalp hastası olan 41 yaşındaki annenin, doğal yolla öldüğü belirtildi. Bölgesel yayın yapan Rijmond TV'ye göre, Rotterdam'ın batısında bir apartmanda meydana gelen olayda, üç yaşındaki çocuk annesinin cesedi ile bir hafta aynı ortamda yaşadı.

Çocuğun yemek ararken musluğu açık bırakması üzerine evi su bastı. Su sızıntısı üzerine kapıyı çalan alt komşuları, içeriden ses gelmeyince polisi aradı.

Geçen hafta olay yerine gelen polis, evde annenin cesedi ile üç yaşındaki kız çocuğu ve bir köpek buldu.

Gençlik ve bakımdan sorumlu belediye başkan yardımcısı Sven de Langen, olayı "oldukça trajik" diye değerlendirdi. De Langen, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir koruyucu aile yanına verildiğini açıkladı.

Anne ve çocuğun durumunun sağlık ve bakım kuruluşları tarafından bilindiği belirtildi. Sağlık ve Gençlik Müfettişliği, durumlarının bilinmesine rağmen bir hafta boyunca anne ve çocuğunun kontrol edilmemesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Ölen kadının ailesi, sağlık ve bakım kuruluşlarını suçladı. Ablasının yardım çağrısında bulunduğunu ve kalp hastası olduğunun bilindiğini belirten kız kardeşi, "Takip ediyoruz dediler. Ablamın öldüğü bir hafta nasıl fakedilmez?" dedi.

Çocuk Koruma Kurumu'nun, hasta kadın ve çocuğu ile en son 2016 yılında iletişime geçtiği açıklandı. Soruşturma nedeniyle ilgili kurumlar tarafından kapsamlı açıklama yapılmadı.

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