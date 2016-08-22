Hollanda: TV'de öğrencilere Türkiye'deki darbe girişimi anlatılacak

Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenler arasında yaşanan gerilimi önlemek için, televizyon programı hazırlanacak.

Darbe girişimi sonrası Hollanda'daki darbe karşıtları ile Fethullah Gülen grubu üyeleri arasında yaşanan gerilim, hükümeti rahatsız ediyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu gerilimin okullara da yansımasından endişe ediyor.

Rutte, çocukların sakin bir çocukluk yaşamaya hakkı olduğunu belirterek, "Okullar, geleceğe hazırlık için güvenli yerler. Türkiye'ye ilişkin tartışmalar baskı ve şiddete dönüşürse buna göz yummam" dedi.

Hollanda devlet kanalında yayınlanan "Nieuwsuur (Haber Saati)" adlı haber programı ile haftalık 1 milyon izleyicisi bulunan "School TV (Okul Televizyonu)", okullardaki gerilimi azaltmak için ortaklaşa bir program hazırlama kararı aldı.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme amaçlı yayın yayan School TV, ilk kez siyasi içerikli bir programa yer verecek. Programda, Türkiye'de 15 Temmuz akşamı yaşanan gelişmelere yer alacak.

Programda, darbe girişiminin Hollanda'ya yansımaları ele alınacak bu konuda öğrencilere şiddet içerikli tartışmalardan uzak durmaları gerektiği anlatılacak.

Hollanda'da Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam bölgesinde 2016 - 2017 öğretim yılı bugün başladı.

Rotterdam'da Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu belirtilen Cosmicus okullarında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öğrenciler polis ve özel güvenlik eşliğinde okula girdiler. Okul ve çevresinde hiçbir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, Rotterdam'ın güneyindeki Cosmicus İlkokulu ile Kralingen semtindeki Cosmicus Koleji'ne bir çok Türk veli, çocuklarının kaydını sildirmek için geldi.

Cosmicus Koleji'nde bulunan 530 öğrenci ile 60 öğretmenin üçte biri Türkiye kökenlilerden oluşuyor.

Kürt kökenli bir veli NOS muhabirine, oğlunun Türkiye'ye gittiğinde sorun yaşamaması için kaydını sildirmek istediğini anlattı. Gülen grubu ile ilişkisi bulunmadığını belirten veli, "sadece iyi bir okul olduğu için burayı seçtim" dedi.

Bir Türk kökenli anne de, darbe girişimi sonrası yaşananlar nedeniyle kızını okuldan almak istediğini söyledi.

NOS'a göre, darbe girişimi sonrası Türkiye kökenli veliler üzerinde büyük bir sosyal baskı var ve çok sayıda veli, çocuklarını artık Gülen grubu okullarına göndermek istemiyor.

Cosmicus okulları sözcüsü ise, okulun Gülen grubu İle ilişkili Cosmicus Vakfı bünyesinde kurulduğunu ancak vakfın okul yönetiminde söz sahibi olmadığını söyledi.

Sözcü, okulun Gülen haraketi ile ilişkilendirilmesini "haksızlık" olarak değerlendiriyor. Cosmicus Vakfı'nın Rotterdam'ın yanı sıra Amsterdam ve Arnhem'de de okulları bulunduğu belirtiliyor.

Belçika basınına göre de, Gülen grubuna bağlı olduğu belirtilen Lucerna Okullarında da çok sayıda Türkiye kökenli veli, çocuklarının kaydını sildiriyor.

Basına göre, Belçika'daki orta öğretim kurumlarındaki baş örtüsü yasağı nedeniyle çok sayıda Türkiye kökenli kız öğrenci Gülen grubuna bağlı okullara devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda veli, adının Gülen grubuyla anılmaması için çocuklarını okuldan alıyor.

Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan Anderlecht Lucerna College Müdürü Fevzi Yıldırım, Erdoğan taraftarlarınca haklarında "nefret kampanyası" yürütüldüğünü öne sürdü.

Gazeteye göre, Gülen grubunun Gent, Anvers, Houthalen ve Anderlecht'te kolejleri, Hoboken, Anderlecht ve Genk'te de ilkokulları bulunuyor.