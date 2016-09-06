Hollanda, Türkiye'nin iade ettiği cihatçıyı elinden kaçırdı

Hollanda makamlarının, Türkiye tarafından iade edilen bir terör zanlısını, savcılığın geç müdahalesi nedeniyle elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda pasaportuna el konulan cihatçının, karayoluyla Almanya'ya geçerek, kimlik kartı ile yeniden Düsseldorf'tan Türkiye'ye uçtuğu belirlendi.

Mart ayında Brüksel'de meydana gelen saldırıların zanlılarından Brahim el - Bakroui'nin de Temmuz 20015'de Türkiye tarafından iade edildikten sonra, Amsteram'da serbest bırakılması, siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, el - Bakroui olayına benzer bir gelişmenin, kısa bir süre önce yeniden yaşandığını açıkladı.

Bakanın verdiği bilgiye göre, adı açıklanmayan ve "N." diye söz edilen Hollandalı bir cihatçı, Suriye'deki silahlı gruplara katılmak amacıyla Türkiye'ye gitti.

Türk makamlarınca gözaltına alınan N., Mayıs ayında Hollanda'ya iade edildi. Amsterdam Schipol Havalimanı'nda pasaportuna el konulan zanlı, hükümet yetkililerinin savcılığı geç bilgilendirmesi nedeniyle serbest bırakıldı.

Amsterdam'dan karayoluyla Almanya'ya geçen zanlı, bu kez kimlik kartını kullanarak, Düsseldorf üzerinden yeniden Türkiye'ye uçtu.

Hollanda'dan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere, pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile seyahat edilebiliyor.

Türk makamları, Hollandalı cihatçıyı ikinci kez gözaltına alarak Temmuz ayı başında yeniden Hollanda'ya iade etti.

Zanlı, bu kez Hollanda tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Güvenlik ve Adalet Bakanı van der Steur, pasaportuna el konulan cihatçının kimlik kartı ile seyahat edebilmesini "kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Pasaportuna el konan kişilerin kimlik kartlarının da geri alınması gerektiğini savunan bakana göre, bu tür durumlarda zanlılara seyahati kısıtlayan farklı bir kart verilmesi gerektiğini söyledi. Hükümet, bu yönde bir düzenlemeyi gündemine aldı.

İade konusunu parlamentoya taşıyan Demokratlar 66 Partisi (D66), Türkiye tarafından teslim edilen cihatçı konusunda Hollanda makamlarınca savcılığın neden geç bilgilendirildiğini öğrenmek istiyor.

Parti, otoritelerin gözünden kaçan başka terör zanlısı bulunup bulunmadığını da sordu. Ancak Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı bu sorulara yanıt vermedi.

D66 lideri Alexander Pechtold, daha önce de Türkiye tarafından iade edilen bir zanlının, elektronik posta iyi kontrol edilmediği için Hollanda tarafından salıverildiğini ve bu kişinin Brüksel'deki saldırılara katıldığını anımsattı.

Brüksel'deki saldırıların zanlısı Brahim el - Bakroui, Suriye'ye girmek isterken Türk makamlarınca Gaziantep'te gözaltına alınmıştı.

Temmuz 2015'te Hollanda'ya iade edilen el Bakroui, Schipol Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünden geçtikten sonra izini kaybettirmişti.

Saldırıların ardından Hollanda ve Belçika bu konuda Türkiye'yi suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, el - Bakroui'nin iadesi konusunda her iki ülkeye bilgi verildiğini belirterek, Hollanda ve Belçika'nın ihmali yüzünden zanlının ortadan kaybolduğunu savunmuştu.