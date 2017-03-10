Hollanda, Türkiye'den bir bakana daha salon vermedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'a da, Hollanda'da konuşma yapması için salon verilmedi.

Bakan Sayan'ın cuma günü öğleden sonra, Hengelo kentinde AKP taraftarları ile bir araya geleceği salonun, "başka bir gerekçe" ile kiralandığı ortaya çıktı.

Salon sahibi, "Belediye başkanı ile görüşerek, salonu kiraya vermeme kararı aldık" dedi.

İşletmeci, rezervasyon iptali kararında, Rotterdam'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı toplantı konusunda yaşanan tartışmaların da etkili olduğunu söyledi.

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, perşembe günü sosyal medya üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan'ın, cuma günü Hollanda'ya geleceğini duyurmuştu.

Hengelo Belediye Başkanı Schelberg, sahte bir gerekçe ile salon sahibi ve kendisinin oyuna getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Hollanda hükümetinin, Türk bakanların ülkelerinde kampanya yapmasını istemediğine işaret eden Schelberg, "Bu ziyaretin gerçekleşeceğini düşünmüyorum" dedi.

Bu gelişmenin ardından Bakan Sayan'ın Hollanda'ya gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

"Can sıkıcı durumlardan kaçınmak için..."

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, Çavuşoğlu'nun, ne 15 Mart seçimleri öncesi ne de sonrasında ülkelerine gelmesini istemediklerini vurguladı.

Türk mevkidaşı ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Rutte, "Can sıkıcı durumlardan kaçınmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise kendisine salon verilmemesine ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin "Ne 15 Mart öncesi ne de sonrası Çavuşoğlu'nu istemiyoruz" açıklamasına karşın Cumartesi günü Rotterdam'a gelmekte kararlı.

Çavuşoğlu, Hollanda hükümet yetkililerinin, 15 Mart'taki seçimler nedeniyle aşırı sağcıların tepkisinden çekindiği için, ziyaretine sıcak bakmadıklarına işaret etti.

Çavuşoğlu, "Cumartesi günü kampanya yapmak için Rotterdam'a gideceğim. Hiçbir şey beni engelleyemez. Irkçı ve faşistlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.