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Spor

Hollanda-Türkiye maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

05 Eylül 2021 13:32

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Salı günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak Türkiye’nin mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Johan Cruyff Arena’da oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak. Grubun 6. hafta maçı öncesi Türkiye 11 puanla lider, Hollanda ise 10 puanla 2. sırada yer alıyor. İstanbul’daki ilk maçı A Milli Takım 4-2 kazanmıştı.

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