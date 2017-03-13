Hollanda-Türkiye krizine Rus parti başkanından yorum

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik engellemelerini sert şekilde eleştirerek, “Hollanda’nın yaptığı küstahlık” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus televizyonuna konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda Türkiye'ye karşı küstahlık yapıyor. Onlar Türkiye'nin daha güçlü bir rejim olacağından korkuyor. 16 Nisan'da Türkiye'de referandum yapılacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elinde büyük yetkiler olan bir lider olacak. Bu Batı için tehdit olabilir. Çünkü Batı her yerde parlamenter sistemin olmasından yana…"

Jirinovski sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ne biçim demokrasi? Türk bakan kendi soydaşlarıyla buluşamıyor. Türk bakanın kendi soydaşlarıyla Hollanda'da kapalı bir mekanda buluşma hakkı var. Bakanın ellerinden tutarak sınıra götürüyorlar. Bu mu demokrasi? Zamanında Türkiye ile aramızı bozdular. Erdoğan bir başkan olarak bizimle iyi ilişkilerden yana."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile daha önce Ankara'da görüştüğünü hatırlatan Jirinovski, "Ticaretle, barışla güneye inelim. Türkiye de kuzeye gelsin. Türkler bizi seviyor. Türkler ülkemizin yarısını inşa ediyor. Erdoğan beni neden kabul etti biliyor musunuz? Çünkü ben Türkiye'nin gerçek dostuyum. Şarkıda söylendiği gibi, sen olmasaydın Türkiye, bu hayat neye yarar?" diye canlı yayında Türkçe şarkı söyledi.