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Dünya

Hollanda Türkiye Büyükelçisi'ni geri çekti

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – Hollanda resmi olarak Ankara’daki Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekme kararı aldı

05 Şubat 2018 17:29

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – Hollanda resmi olarak Ankara’daki Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekme kararı aldı.
Nu.nl’de yer alan habere göre Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, “Türkiye ve Hollanda geçmişte de çeşitli düzeyde görüşmeler yapmıştı; ancak, şu an bu görüşmeler ikili ilişkiler için bir açılım sunmuyor. Gerçekleştirilen son görüşmeler Türkiye ile Hollanda\'nın yeniden bir araya gelmesi için bir fırsat sunmuş olsa da, normalleşmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı” dedi.
Haberde ayrıca Hollanda Büyükelçi’sinin Türkiye’ye erişimine izin verilmediği gibi Türkiye Büyükelçisi’nin de Hollanda’ya erişimine izin verilmeyeceği belirtilirken, iki ülke arasındaki görüşmelerin şimdilik durdurulduğu vurgulandı.

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