Hollanda 'terör zanlısı' kardeşleri vatandaşlıktan çıkarıyor

Hollanda, mahkeme tarafından "terör suçlusu" olduklarına karar verilen çifte pasaporta sahip iki kardeşin vatandaşlığını iptal ediyor.

Savaşmak için yurtdışına giden cihatçıların Avrupa Birliği (AB) sınırlarına dönüşünü engellemek amacıyla çıkarılan yasa, bu kararla ilk kez Hollanda'da yaşayan kişiler için hayata geçiriliyor.

Mahkeme tarafından "terör örgütü üyesi" olduklarına karar verilen iki kardeşin Hollanda vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin karar, Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus tarafından imzalandı.

Hollandalı bakan, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik için tehdit oluşturan kişilerin vatandaşlığını geri almak zorundayız" dedi.

Rotterdam'da yaşadıkları belirtilen ve Hollanda vatandaşlığı geril alınan iki kardeşin uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanı tarafından imzalanan kararın, hakim tarafından da onaylanmasının ardından çifte vatandaşlığa sahip olan iki kardeş, sınır dışı edilecek. Bu kişiler, yeniden AB sınırlarına dönemeyecek.

Hollanda tarafından yurtdışına savaşmaya giden cihatçıların Avrupa'ya geri dönmesini engellemek amacıya çıkarılan yasa, sadece çifte vatandaşlığı bulunan kişileri kapsıyor.

Uluslararası anlaşmalar, kişilerin haymatlos (vatansız) kalmasını yasakladığı için, yasa sadece tek ülke vatandaşlığına sahip kişileri kapsamıyor.

Şubat ayında Hollanda Senatosu tarafından onaylanan ve Nisan ayında yürürlüğe giren yasaya, Avrupa Komisyonu karşı çıkmıştı.

Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Komiseri Niels Muiznieks, çifte pasaportlu cihatçıların vatandaşlıktan çıkarılması kararını, Türkiye ve Fas kökenlilere yönelik ayrımcılık olarak değerlendirmişti.

Hollanda geçen Eylül ayında Suriye'de bulunan çifte pasaportlu 4 cihatçının vatandaşlıktan çıkarılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak son karar, Hollanda sınırları içinde yaşayanları kapsaması nedeniyle ilk olma özelliğini taşıyor.

Yeni bir düzenleme ile "ulusal güvenlik açısından tehlikeli olan kişilerin vatandaşlıktan atılması" konusunda Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı'nın yetkileri arttırıldı. Eğer bakan isterse, tek imza ile istenmeyen kişiler vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Hollanda bir süre önce, vatandaşlığa geçecek kişilerin sadece tek uyruğa sahip olmasını kararlaştırmıştı.

Ancak Türkiye ve Fas kökenli göçmenler, ikili anlaşmalar çerçevesinde eş ya da ailelerinin sahip olduğu çifte vatandaşlık hakkından hala yararlanabiliyorlar.