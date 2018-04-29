Hollanda Temyiz Mahkemesi: Askerlerimiz Srebrenitsa'da yasa dışı hareket etti

Hollanda Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa'daki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nde görevli Hollandalı askerlerin 1995 yılında kontrolleri altındaki karargaha sığınan 300 Boşnak erkek ve çocuğu buradan ayrılmaya zorlayarak yasa dışı hareket ettiğine hükmetti.

Ancak mahkeme Hollandalı askerlerinin, Müslümanların Srebrenitsa'da başına gelenlerden "yüzde 100 sorumlu tutulamayacağını" vurguladı.

Hollanda'da bir mahkeme 3 yıl önce, kasabada 300 Boşnak'ın öldürülmesinden Hollandalı BM askerlerinin doğrudan sorumlu olduğuna hükmetmişti.

Böylece Temyiz Mahkemesi de alt mahkemenin kararını onamış oldu.

Mahkeme yargıcı, Hollandalı askerlerin teslim ettikleri kişilerin güvenliğinden çok kaos ortamının oluşmasının engellenmesine öncelik verdiklerini belirterek, bu kişilerin tehlikede olduklarının anlaşılmasına karşın tahliyeye devam edilmesinin yasa dışı bir eylem olduğunu ifade etti.

Eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar, Srebrenitsa kasabasında 8 binden fazla Boşnak Müslümanı öldürmüştü. Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.

BM başlıca yargı organı olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı ise 2007 tarihli kararında Srebrenitsa'da yaşananların "soykırım" olduğuna ancak sorumlusunun Sırbistan olmadığına hükmetmişti.

İç savaş sırasında BM Srebrenitsa'yı "güvenli bölge" ilan etmiş ve buraya çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu bir barış gücü yerleştirmişti.

Srebrenitsa'nın General Ratko Mladiç önderliğindeki Bosnalı Sırp güçler tarafından iki yıl boyunca devam eden kuşatması sırasında 1995 yazında binlerce Müslüman erkek, kadın ve çocuk, kasabanın hemen dışındaki Potoçari'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barış Gücü karargahına sığınmıştı.

Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söylemi ancak askerler, Bosnalı Sırpların 300 kişinin sorgulamak için kendilerine teslim edilmesi talebini kabul etmişti.

Askerler, daha sonra da bu karargahtan ayrılarak, binlerce Müslümanın Bosnalı Sırpların eline düşmesine neden olmuştu.

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlerin büyük kısmı halen Bosna Hersek'in doğusundaki toplu mezarlarda yatıyor.