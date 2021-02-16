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Politika

Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Wilders'in Erdoğan paylaşımına soruşturma

16 Şubat 2021 11:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı dolayısıyla Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır."

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