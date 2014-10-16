Hollanda teknik direktörü Guus Hiddink istifa baskısı altında

Görevi erken bırakacağı haberleri Hollanda basınında yer alan Hollanda teknik direktörü Guss Hiddink ve yardımcılarının, "hesap vermek" için federasyona çağrıldığı belirtildi. Oysa kısa bir süre öncesine kadar Portakallarda yüzler gülüyordu. Temmuz ayında Luis van Gaal'ın yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Brezilya'da dünya üçüncülüğünü elde etmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Manchester United'ın başına geçen van Gaal'dan görevi devralan 67 yaşındaki Guus Hiddink'in, bu başarılı çıkışı sürdüreceği umudu hakimdi.

Fransa'da yapılacak 2016 Avrupa Kupası eleme grupları kura çekiminde Türkiye, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Kazakistan'la eşleşen Portakallar, A grubunun favorisi olarak gösteriliyordu.

Hayal kırıklığı yarattı

Ancak Hollanda'nın aldığı sonuçlar Hiddink'i eleştirilerin odağına yerleştirdi.

13 Ekim Pazartesi akşamı İzlanda karşısında alınan 2 - 0'lık yenilgi sonrası deneyimli teknik adama tanınan kredi en aza inmişti. Takımı devraldıktan sonra, "gençleştirme" vaadinde bulunan Hiddink, Dirk Kuyt gibi önemli bir ismi de kaybetmişti.

Hiddink yönetimindeki Hollanda Milli Takımı ilk maçını 4 Eylül'de İtalya ile yaptı. Hazırlık maçı 2 - 0 kaybedildi. 9 Eylül'de Avrupa Kupası grup eleme maçında Çek Cumhuriyeti ile yapılan karşılaşma da 2 - 1 yenilgiyle sonuçlandı.

Kamuoyunda tepkiler artarken, Kazakistan karşısında ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 mağlup giren Hollanda milli takımının maç sonunda sahadan 3 - 1'lik skor ve 3 puanla ayrılması, Hiddink ve yardımcıları Danny Blind ve Ruud van Nistelrooy'a rahat bir nefes aldırdı.

Değeri 1 cent

Ancak İzlanda maçı, Hiddink ve ekibine dönük desteğe ağır bir darbe vurdu.

Maç sonrası internetteki açık artırma sitesi Marktplaats'a (pazar yeri) verilen bir ilan, çok sayıda Hollandalı'nın hislerini yansıtıyordu.

"Ücretsiz teknik direktör" ilanının altında tekliflerin "esnek bir yaklaşımla" verilmesi gerektiği belirtiliyordu. İlana sadece bir teklif geldi. Hiddink'e 1 cent fiyat biçildi.

AD gazetesi, "Tavsiyemiz: İstifa et" manşetiyle çıkarken, ülkenin en çok satan gazetesi Telegraaf da, ayağı kırılan atların vurulmasına gönderme yaparak, "Hiddink'i acısından kurtarın" başlığını attı.

Federasyona çağrıldı

Tepkiler sadece bunlarla sınırlı değildi. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hiddink ve yardımcılarını "hesap vermek" için görüşmeye çağırdı.

KNVB Başkanı Bert van Oostveen, dünya üçüncülüğünden sonra van Gaal seçimi nedeniyle "kahraman" olarak görülüyordu. Ama artık Avrupa Şampiyonası'na katılamamaktan korktuğu belirtiliyor.

Hiddink'in federasyon yetkilileriyle ne zaman görüşeceği açıklanmadı. Ancak görüşmede oynanan 4 maçtan 3'ünün neden kaybedildiğinin sorgulamacağı ve istifasının isteneceği konuşuluyor.

Erken veda edecek

Hollanda basınına göre Hiddink, Hollanda Milli Takımı'na erken veda edecek.

Futbol yorumcusu Arno Vermeulen, federasyonun Hiddink ile "çıkmaz bir yola girdiğini" savunuyor. "Yollarını kısa bir sürede ayırabilirler. Herşeyin yoluna girme umudu yok" diyor.

Vermeulen, Portakalları 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan Hiddink'in düştüğü durum ve peş peşe yaptığı hataların üzücü olduğunu söylüyor.

Vermeulen, Hiddink seçimi nedeniyle KNVB Başkanı van Oostveen'i de eleştiriyor. Uyarıları dikkate almadığını söylüyor.

'Hiddink havlu atmalı'

Aynı eleştiriyi Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden Ruud Gullit de dile getiriyor. Gullit, federasyonun Hiddink seçimini "korkakça" diye değerlendiriyor.

Teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ın getirilmesi gerektiğini savunan Gullit, "Futbolcular Koeman'ı daha iyi tanıyor. Neden Hiddink'i seçtiler anlamıyorum. Sorumlu KNVB Başkanı van Oostveen'dir" diye konuşuyor.

Gullit, Hiddink'le herşeyin yeniden yoluna girmesi konusunda umutsuz olduğunu söylüyor.

Teknik Direktör Aad de Mos da aynı görüşte. Mos, "Hiddink'in artık bir perspektifi yok. Kendisi mutlaka havlu atmalı" diyor.