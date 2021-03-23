Hollanda teknik direktörü Frank De Boer: Şu an Türkiye'de çok iyi oyuncular var

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Hollanda Milli Takımının Teknik Direktörü Frank De Boer, taraftar vurgusu yaptı ve "Taraftarın olmaması Türkiye için dezavantaj. Şu an Türkiye'de çok iyi oyuncular var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın Hollanda'yı konuk edecek. Maç öncesi Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer basın toplantısı düzenledi.

Türkiye maçı öncesi konuşan Frank De Boer, "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir takım. Şu an Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli bir isme sahipler" dedi.

Taraftar vurgusu yapan Hollandalı teknik adam, "Türkiye'de şu an üç büyük takım var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Seyirci kapasitesi de yüksek. Orada 6 ay oynadım. Harika taraftarlar gördüm. Şu an taraftarın olmaması Türkiye için dezavantaj" ifadelerini kullandı.