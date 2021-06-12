Hollanda tahtının varisi, 1.6 milyon Euro'luk ödeneği geri çevirdi

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Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia, yıllık 1.6 milyon Euro'luk gelir hakkını kullanmak istemediğini Başbakan'a yazdığı mektupla bildirdi.

Kral Willem-Alexander'ın en büyük çocuğu olan 17 yaşındaki Amalia, perşembe günü mezuniyet sınavını geçtikten sonra kutlama için okul bayrağını Kraliyet Sarayı'nın bayrak direğine astı ve Mark Rutte'ye "gerçek kraliyet ailesi görevlerine sahip olana kadar ödenek istemediğini" belirten bir mektup gönderdi.

Hollanda devlet kanalı NOS tarafından yayımlanan mektupta, "7 Aralık 2021'de 18 yaşında olacağım ve yasalara göre bana bir ödenek verilecek. Karşılığında hiçbir şey yapmadan bu ödeneği alacak olmak beni rahatsız ediyor. Özellikle diğer öğrenciler daha zor zamanlar geçirirken, hele ki yaşadığımız bu Koronavirüs döneminde" ifadelerini kullandı.

Amalia, bir sene ara verip daha sonra üniversite eğitimine başlamayı planladığını ifade etti.

NOS, ilk defa bir Kraliyet Ailesi üyesinin ödeneği geri çevirdiğini ifade etti.