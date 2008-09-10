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Dünya

Hollanda Srebrenitsa'dan 'kurtuldu'

Hollanda mahkemesi, Srebrenitsa katliamında, bölgede BM adına koruma görevi üstlenen Hollanda'nın sorumlu tutulamayacağı görüşüne vardı.

10 Eylül 2008 03:00

Hollanda mahkemesi, Bosna-Hersek'teki iç savaş sırasında 1995'te Srebrenitsa kentinde yaşanan katliamdan, bölgede BM adına koruma görevi üstlenen askerleri dolayısıyla Hollanda devletinin sorumlu tutulamayacağı görüşüne vardı. Mahkeme, katliamda yakınlarını kaybeden iki kişinin açtığı davada devletin tazminat ödememesi gerektiğine karar verdi.

Lahey'daki mahkemede görülen davada, mahkeme heyeti, Srebrenitsa'da görev yapan Hollanda birliğinin o dönemdeki eylemleriyle Hollanda devletine değil, doğrudan BM'ye karşı sorumlu olduğunu savundu.

Bosna-Hersek'teki savaş sırasında Srebrenitsa'da koruma görevi üstlenen Hollanda birliğinde elektrik teknisyeni ve tercüman olarak çalışan Hasan Nuhanoviç ve Rıza Mustafiç, Hollanda birliğinin görevini yapmayarak katliama ortam hazırladığını, bu nedenle katliamdan sorumlu olduğunu savunarak, kaybettikleri yakınları için Hollanda devleti aleyhine tazminat davası açmışlardı.

'Dolaylı sorumlu' iddiası

Bu kişilerin Hollandalı avukatı Liesbeth Zegveld, müvekkillerinin Hollanda birliğinde çalıştıklarını ve en azından bu kişilerin ailelerini koruyabilecekken bunun yapılmadığını ve dolayısıyla bu kişilerin yakınlarını kaybetmesinden Hollanda'nın sorumlu olduğunu savundu.

Avukata göre, Hollanda birliği kendilerine sığınmak isteyen Bosnalıları da kabul etmeyerek onları Sırpların kucağına itti. Avukat Liesbeth, Hollandalı komutanlar BM'nin o anda verdiği çekilme emrine rağmen insanları korumak adına bir şey yapabilecekken bunu da yapmadıklarını, bu tutumlarıyla da Hollanda'nın insan hakları konusunda imzaladığı uluslararası anlaşmaları çiğnediklerini kaydetti.

Mahkeme ise Hollanda'nın sorumlu olduğu ve bu nedenle tazminat ödemesi gerektiği yolundaki istemleri kabul etmedi. Kararın açıklanmasının ardından Srebrenitsalı katliam mağdurları, karara bir üst mahkemede itiraz edeceklerini bildirdiler.

Bosna-Hersek'teki savaş sırasında Srebrenitsa'da görev yapan Hollanda birliği Sırpların bölgeye gelmesiyle 11 Temmuz 1995 günü çekilmiş ve Sırp güçleri bölgede 8 bin dolayında Boşnak erkeği katletmişti.



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