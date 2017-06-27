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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda Srebrenitsa'dan 'kısmen sorumlu'

Lahey'deki Temyiz Mahkemesi, 1995 yılında Srebrenitsa'da Müslümanların katledilmesinden Hollanda devletinin kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

27 Haziran 2017 16:48

Hollanda'daki Temyiz Mahkemesi, 1995 yılında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırplar tarafından katledilen binlerce Müslüman'dan 350'sinin öldürülmesinden Hollanda devletinin de kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme böylece ilk mercide alınan kararı düzelterek, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak bölgeye asker gönderen Hollanda'nın Sırpların işlediği katliamdan kısmen sorumlu olduğuna karar vermiş oldu.

Yargıç Gepke Dulek karar gerekçesinde, 'Hollanda devletinin hukuka aykırı davrandığını' ve Hollandalı barış gücü askerlerinin 'insanlık dışı muamele ve infaz riski bulunmasına rağmen Bosna Hersek Sırplarının Müslüman erkekleri diğer kent sakinlerinden ayırmalarına imkan tanıdıklarını' söyledi.

Kararda katliam kurbanlarının ailelerine Hollanda tarafından tazminat ödenmesi de yer aldı. Hollanda'ya yönelik hukuk savaşını katliamda ölen Boşnakların aileleri başlatmıştı.

Srebrenitsa'da ne yaşanmıştı?

1995 yılının temmuz ayında Sırp birlikleri Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenitsa'yı ele geçirerek 8 bin Müslüman erkeği katletmişti. Hollandalı mavi bereliler Srebrenitsa'yı karşı koymaksızın General Ratko Mladiç komutasındaki Sırplara teslim etmişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük katliam olarak nitenlendirilen Srebrenitsa'da yaşananlar, 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından 'soykırım' olarak tanınmıştı. Ancak mahkeme yaşananlardan Sırbistan'ın doğrudan sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,ap,afp,dpa/AG,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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