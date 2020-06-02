Hollanda seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor; Türkiye kapsam dışında

Hollanda hükümeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konan seyahat yasaklarını 15 Haziran'dan itibaren yumuşatma kararı aldı. Ancak bu karar, Türkiye’yi kapsamayacak. Türkiye, turuncu kodlu, "zorunlu olmadıkça gidilmemesi istenen ülkeler” listesinde kalmaya devam edecek.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) bildirdiğine göre, hükümet sadece Schengen bölgesindeki ülkelerin bir kısmını turuncu koddan sarı koda indirmeyi kararlaştırdı. Turuncu kod "sadece gerekli hallerde gidilmesi gereken ülkeleri" belirtirken sarı kod, "dikkat, güvenlik riski var" anlamına geliyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, bu karar, Hollanda vatandaşlarının, sağlık ve güvenlik konusundaki sorumluluklar kendilerine ait olmak koşuluyla, Schengen Anlaşması'na dahil Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turistik amaçlı gezi ya da aile ziyareti için yeniden seyahat edebilmeleri anlamına geliyor.

Danimarka gibi, şimdilik Hollandalı turist kabul etmeyen ya da İngiltere gibi, Hollanda vatandaşlarına karantina zorunluluğu getiren ülkelere de bir süre daha zorunlu haller dışında seyahate izin verilmeyecek. Bu ülkeler, turuncu listede kalacak.

Hollanda hükümeti, ülkedeki en büyük göçmen topluluğu olan Türkiye ve Fas kökenliler için de şimdilik kuralları yumuşatmayacak. Turuncu listedeki Türkiye ve Fas için yürürlükte olan, "zorunlu olmadıkça gitmeyin" uyarısı devam edecek.