Hollanda sandık başına gidiyor; anketlerde Rutte önde

Hollanda'da sonucu merakla beklenen parlamento seçimlerine bir gün kala aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi, kamuoyu araştırmalarına göre oy kaybetmeye devam ediyor. Dört farklı kamuoyu araştırma şirketinin ortak tahmini Wilders'in partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıkamayacağı yönünde. Salı günü akşam saatlerinde açıklanan son tahminlere göre, Özgürlük Partisi'nin yüzde 13 civarında oy alması bekleniyor.

Türkiye ile kriz Rutte'ye yaradı

Hollanda'daki kamuoyu araştırma şirketlerinin tahminine göre, Başbakan Mark Rutte'nin sağ liberal Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi (VVD) seçimlerden yüzde 20 civarında oy toplayarak, Wilders'in partisi ile olan farkı daha da açacak ve sandıktan birinci parti olarak çıkacak. I&O adlı araştırma enstitüsünün analizine göre Rutte, son günlerde Türkiye ile yaşanan diplomatik krizden yararlanarak oylarını artırmayı başardı.

Avrupa'da ‘Süper Seçim Yılı' olarak adlandırılan 2017'in ilk önemli seçimi yarın Hollanda'da yapılacak. Uzmanlar, burada sandıktan çıkacak olan sonucun Avrupa'nın diğer ülkelerindeki seçimler öncesinde gösterge niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

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dpa/DW, ET/BÖ