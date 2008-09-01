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Çevre

Hollanda rüzgar enerjisinde aceleci

Hollanda'da 20 büyük kuruluş rüzgârdan enerji elde edilmesi amacıyla Kuzey Denizi'ne yapılması planlanan “rüzgâr değirmenleri parkları" konusunda, hükümetin acele et

01 Eylül 2008 03:00

Aralarında Hollanda Demiryolları, Rabobank, Siemens, Ballast Nedam, KPN, Delft Teknik Üniversitesi gibi kurum ve şirketlerin yer aldığı kuruluşlar, NRC Handelsblad Gazetesi'ne verdikleri tam sayfa ilanla, Hollanda'da konutlarda ve ulaşımda bir yılda ihtiyaç duyulan toplam 6 bin megavatlık elektrik enerjisinin, Kuzey Denizi'ne kurulacak rüzgâr değirmenleri sayesinde elde edilebileceğini bildirdiler.

Hükümetin elini çabuk tutması gerektiğini belirten şirketlere göre, Kuzey Denizi'nden rüzgâr gücünden elde edilecek enerji konusunda hükümet yavaş hareket ediyor ve bu konuda koyduğu hedefleri de büyütmesi gerekiyor.

Şirketlerin Kuzey Denizi;nde rüzgâr değirmenleriyle elde edilecek enerji konusundaki girişimlerine çevre kuruluşlarının da destek verdiği bildirildi.

Hollanda'da bazı büyük şirketlerin Kuzey Denizi'nden enerji elde edilmesi konusunda kısa bir süre önce başlattığı girişimlere destek veren şirket sayısının da giderek arttığı kaydedildi.

Hollanda hükümeti daha önce aldığı kararla, elektrik enerjisi elde etmek üzere Kuzey Denizi içine kurulacak rüzgâr değirmenleri parklarının yerlerinin 2010 yılına kadar belirlenmesini ve 2011 yılından itibaren de yapımına başlanmasını benimsemişti.

Hollanda halen Kuzey Denizi'ndeki mevcut rüzgâr değirmenlerinden yılda toplam 228 megavat enerji elde ediyor. Bu miktarın 2011 yılında 450 megavata çıkarılması öngörülüyor.

Hükümetin planlarına göre, 2020 yılına kadar Hollanda'da tüketilecek toplam enerjinin yüzde 6'sı Kuzey Denizi'ne kurulacak rüzgâr değirmenleri parklarından karşılanacak.

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