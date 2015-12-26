Hollanda, punk konserinde 'body surfing' yapan Türk kızını konuşuyor

Türk kökenli 17 yaşındaki başörtülü bir kadının, Leiden'deki hardcore punk konseri sırasında çekilen fotoğrafı Hollanda'da "viral" oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre seyircilerin arasına atlayan başörtülü kadının eller üzerindeki görüntüsü, sosyal medya üzerinde en fazla paylaşılan ve üzerinde en çok konuşulan fotoğraflardan biri haline geldi.

Hollandalı hardcore punk grubu John Coffey'in Leiden kentindeki konseri sırasında fotoğrafçı Jan Rijk tarafından çekilen ve grubun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan fotoğraf, kısa sürede Facebook ve Twitter'da yoğun şekilde paylaşıldı.

Fotoğrafçı Jan Rijk, "Kökeni ne olursa olsun, müzik insanları birbirine yakınlaştırıyor" diyor.

Rijk'a göre fotoğrafın geniş kitleler tarafından beğenilip, paylaşılması da bu yüzden.

Ancak kadın fotoğrafının yayılmasından rahatsız olduğunu söylüyor.

Adının açıklanmasını istemeyen 17 yaşındaki kadın, "Ben genç bir kızım ve bu fotoğraftaki bir hataydı. Herkes hata yapar. Benim hatamın farkı her yere yayılması oldu" diye konuştu.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, John Coffey grubu üyelerinin paylaşımı üzerine kadın fotoğrafını gördü ve fotoğrafı çeken Jan Rijk'ı kendisi arayıp fotoğrafın geniş kesimlerce beğenilip paylaşılmasından memnun olduğunu belirtti.

Jan Rijk'ın daha önce de bir konser sırasında seyircilerden birinin fırlattığı bira şişesini havada yakalayarak içen bir grup üyesinin fotoğrafı yaygın biçimde paylaşılmıştı.