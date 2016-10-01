Hollanda prensesi günlük 4 bin euro kazanacak

Hollanda'da Kral Willem - Alexander'in ardından tahta çıkması beklenen veliaht Prenses Amalia, 18 yaşına bastığı andan itibaren günlük net 4 bin euro hazine ödeneği alacak. Prensesin yıllık kazancı 1,5 milyon euro civarında olacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin günlük geliri brüt 400 euro civarında.

Hollanda Kraliyet Ailesi'ne verilen hazine ödeneğinin yüksekliği zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Demokratlar 66 Partisi (D66), seçim bildirgesinde bu ödenekleri azaltma vaadinde bulundu.

Hollanda'da yeni bütçe tasarısına, Prenses Amalia'ya 5 yıl sonra verilmeye başlanacak hazine ödeneği için kaynak ayrılması da kondu.

Halen Lahey'deki bir devlet okulunda orta öğretimine devam eden Amalia, 7 Aralık 2021'de 18 yaşına basacak.

Amalia, Hollanda tahtının bir numaralı varisi olduğu için bu tarihten itibaren devlet hazinesinden para alacak.

Ödenek, her yıl enflasyon ve memur maaş oranına göre artacak.

Eski Kraliçe Beatrix 42 yaşında, Kral Willem - Alexander da 46 yaşında tahta geçmişti. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Amalia da Kraliçe tacını takacağı bu yaş aralığına kadar, yaklaşık 30 milyon euro hazine geliri elde etmiş olacak.

Amalia'nın tahttaki hakkından feragat etmesi durumunda bu ödenek durdurulacak. Prenses, ileride eş seçimi konusunda da dikkatli olmak zorunda. Çünkü bu seçimi de parlamento onayına tabii olacak.

Her ne kadar formalite gibi görünse de bu konu geçmişte Hollanda iç siyasetinde ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Kraliçe Beatrix'in, 2. Dünya Savaş'ında ülkeyi işgal eden Almanya'dan Prens Claus von Amsberg ile evliliği tepkilere neden olmuştu.

Kral Willem - Alexander'in Kraliçe Maxima ile evliliği de siyasi gerilime yol açmıştı. Parlamento'nun önemli bir kısmı, Arjantin'de on binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Videla cuntasının tarım bakanının kızı olduğu gerekçesiyle, Maxima'ya sıcak bakmamıştı.

Parlamento tepkisi nedeniyle baba Jorge Zorreguietta, Maxima'nın düğün töreni için Hollanda'ya gelememişti.

Hollanda Parlamentosu'nun kraliyet ailesi ödeneğini azaltma yetkisi var ama bunun için uzun bir anayasa değişikliği süreci gerekiyor. Meclisin üçte ikisinin bu değişikliğe onay vermesi lazım. Ancak şu anki koşullarda meclis çoğunluğu böyle bir yasa değişikliğini gerekli görmüyor.

Muhalefetteki D66 Partisi, Mart 2017 seçimleri için hazırladığı bildirgede, kraliyet ailesinin gelirine sınırlama getirme vaadinde bulundu.

Hollanda'da üst düzey bürokratlar için 2017 maaş tavanı yıllık brüt 181 bin euro. Başbakan Rutte'nin yıllık brüt geliri bu tavan rakamdan 25 bin euro daha düşük.