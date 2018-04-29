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Dünya
BBC Türkçe

Hollanda polisi İtalyan mafyası avına çıkıyor

Hollanda, İtalyan kökenli suç örgütlerinin peşine düşmek için mafya ile mücadele timi oluşturdu. İtalya'ya göre, ülkeden kaçan yüzlerce mafya üyesi Hollanda'da yaşıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda ulusal polisi , ülkede sayıları yüzlerle ifade edilen İtalyan mafyası lider ve üyelerini yakalamak için özel bir tim oluşturdu.

"Mafya ile mücadele timi" adı verilen ve 3'er kişiden oluşan özel birim, gasp, uyuşturucu ve silah ticareti ile uğraşan İtalyan kökenli suç örgütü üyelerini takip ederek, haklarında bilgi toplayacak.

Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Wilbert Paulissen, söz konusu timin, İtalyan makamlarından gelen talep üzerine oluşturulduğunu açıkladı.

İtalyan yönetimi, ülkeden kaçan yüzlerce mafya üyesinin Hollanda'da rahat bir yaşam sürdüğünü belirterek, Lahey hükümetini bu kişilerin yakalanması fazla bir şey yapmamakla eleştiriyor.

Resmi raporlara göre, Hollanda'da çok sayıda İtalyan kökenli mafya üyesi bulunuyor. 2012 yılında hazırlanan bir raporda, sadece Güney İtalya'daki Calabrie bölgesi kökenli 'Ndrangheta adlı mafya grubunun bile yüzlerce üyesinin Hollanda'da bulunduğu vurgulanıyor.

İtalyan mafya üyeleri haraç alma, uyuşturucu ve silah ticareti gibi yasa dışı işlerle uğraşıyor. 2015 tarihli bir başka rapora göre de, İtalyan mafyası Hollanda'nın Alsmeer kentindeki çiçek mezatında da oldukça etkin.

Mafya üyeleri, çiçek toptancılarını dolandırma, haraç ve gasp gibi suçlara karışıyor. Aynı zamanda uyuşturucu ve silah ticareti ile de uğraşan İtalya kökenli "Alsmeer çetesi" üyelerinden Vincenzo Macri, geçen Haziran ayında Brezilya'da tutuklandı.

Hollanda polisinin oluşturduğu mafya ile mücadele timi, İtalya kökenli suç örgütlerinin izini sürüp, bilgi toplayacak. Bu bilgiler İtalyan polisi ile paylaşılacak.

Yapılan anlaşma gereği, İtalya da, ülkesinde yakalanan ve pişmanlıktan faydalanan suçluların verdiği bilgileri Hollanda polisi ile paylaşacak.

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