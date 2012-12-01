Hollanda Parlamantosu'nda Türkiye gerginliği!

Hollanda Parlamentosu'nun Temsilciler Meclisi'nde Avrupa Birliği'nin genişleme süreciyle ilgili yapılan oturumda, Liberal Parti (VVD), AB'nin Türkiye'ye yaptığı maddi yardımların sonlandırılmasını istedi.

Türkiye'nin üyelik sürecinde uzun yıllardır bir ilerleme sağlayamadığını belirten VVD milletvekili Mark Verheijen, Kıbrıs ve azınlık hakları konusunda da herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

AB'nin katılım öncesi Türkiye'ye verdiği parasal desteğe de tepki gösteren Verheijen, üyelik müzakereleri başladığından beri Türkiye'ye yıllık 860 milyon Euro olmak üzere şuana kadar toplam 6 milyar avro para yardımı yapıldığını ifade ederek, "Türkiye, ekonomisi büyümesine ve müzakereleri yavaşlatmasına rağmen ödüllendirildi" dedi.

Tartışma sırasında konuşan aşırı sağcı Geert Wilders'ın liderliğini yaptığı Özgürlükler Partisi (PVV) milletvekili Bary Madlener ise Türkiye için sert ifadeler kullandı.

Madlener'in sözlerine Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ile muhalefet kanadına mensup Demokratlar 66 (D66) partisinin lideri Alexander Pechtold tepki gösterdi.

Meclisin, müttefik bir devlet hakkında bu tür konuşmaların yapıldığı bir yer olarak anılmamasını isteyen Pechtold, bu tarz konuşmanın sürmesi halinde oturumu terk edeceğini belirtti.

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Rene Leegte de Bary Madlener'i uyarmak zorunda kaldı.

Aşırı sağcı milletvekilinin sözlerine cevap veren Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ise, "Tecrübelerime göre gerçekci argümanları olmayan hakarete yöneliyor" dedi.

AB'nin Türkiye'ye yaptığı parasal yardımı da savunan Timmermans, üyelik katılımı öncesi kişi başına göre hesaplanarak yapılan yardımın bazı ülkelere verilenden az olduğuna dikkat çekti.

Timmermans, büyüyen ekonomisiyle bölgede farklı bir konuma sahip Türkiye'nin AB'ye üye olmayı istediğini de belirtti.

Öte yandan bu yılın Türkiye-Hollanda arasındaki en sıcak biçime büründüğü dönemlerden biri olduğu kaydedildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı nedeniyle karşılıklı pek çok etkinliğin düzenlendiği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hollanda Kraliçesi Beatrix'in konuğu olduğu etkinliklerde Türkiye de Hollanda Veliaht Prensi Willem Alexander ile eşi Prenses Maxima'yı ağırladı.