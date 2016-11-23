Hollanda Parlamentosu'ndan burka yasağına destek

Hollanda hükümetinin, kamusal alanda peçe ve burka gibi yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasına ilişkin önerisi, parlamentoda çoğunluğun desteğini aldı.

Bu hafta mecliste kabul edilmesi beklenen burka ve peçe yasağına ilişkin düzenleme, senato onayının ardından yürürlüğe girecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "kamusal alanda yüzü tamamen örten giysilerin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeye", iktidar ortağı partilerin yanı sıra ana muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) de destek verdi.

Hollanda kamuoyunda uzun süredir tartışılan burka ve peçe yasağı konusunda, koalisyon ortakları Liberal Sağ Parti (VVD) ile İşçi Partisi (PvdA) 2012 yılında anlaşmaya varmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıya göre, kamu kuruluşları, okullar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında peçe ve burka giyilmesi yasaklanacak.

Yasak kararı, yüzü tamamen kapatan kask ve kar maskesi takanları da kapsayacak. Yasağa uymayanlar, 405 euro para cezasına çarptırılacak.

Hollanda genelinde 100 civarında kadının burka giydiği belirtiliyor.

Hollanda Danıştayı, okul ve hastanelerde peçe ve burka yasağı konusunda olumsuz görüş bildirmişti. Danıştay, okul ve hastanelerin bu tür kıyafetler konusunda kendi kurallarını koyabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Ancak parlamentoda çoğunluğu oluşturan partiler, Danıştayın olumsuz görüşüne rağmen hükümetin yasak kararına destek verdi.

Tasarıya senatonun da onay vermesi durumunda, Hollanda genelinde burka ve peçe yasağı resmen hayata geçmiş olacak.