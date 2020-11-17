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Dünya

Hollanda parlamentosundan AB'ye Aliyev ve eşi hakkında 'yaptırım' teklifi

17 Kasım 2020 23:40

Hollanda parlamentosunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya 'savaş suçu' işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önerge kabul edildi.

Hollanda parlamentosu, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik (ChristenUnie) tarafından hazırlanan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle AB tarafından yaptırım uygulamasını içeren önergeyi kabul etti.

Oy çokluğuyla, AB'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da 'savaş suçları işlediği' ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Blok, sıcak bakmıyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önergeye 'doğru bir sıralama olmadığı' gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ’da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelilere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'na sunulacak.

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