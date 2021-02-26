Hollanda parlamentosu, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanıdı

Hollanda parlamentosu, Çin'in Uygurlara yönelik adımlarını soykırım olarak tanıdı.

CNN'de yer alan habere göre, Çin'in Uygur azınlığına yönelik uygulamaları Hollanda parlamentosunda geçen bağlayıcı olmayan önergeyle "soykırım" olarak tanımlandı. Hollanda parlamentosu, Avrupa'da bu adımı atan ilk oldu.

Parlamentodan geçen önerge, Çin'in Uygurlara yönelik "doğumları engelleme çabası, ceza kampları" gibi uygulamalarının Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesinin 260. kararı kapsamına girdiğini belirtti.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte'nin partisi VVD, önergeye karşı red oyu kullandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, hükûmetin "soykırım" tanımını kullanmayı tercih etmediğini, durumun henüz Birleşmiş Milletler ya da uluslararası mahkeme tarafından tanımlanmadığını söyledi.

Hollanda parlamentosunun adımının ardından Lahey'deki Çin Başkonsosluğu, "soykırım" suçlamalarının "tamamen yalan" olduğu yönünde bir açıklama yaptı ve Hollanda parlamentosunun "Çin'in iç işlerine karıştığı" savunmasını yaptı.

Kanada Federal Parlamentosu bu hafta, Çin'in Uygur azınlığına yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onaylamıştı.