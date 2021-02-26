Hollanda Parlamentosu, Çin'in Uygurlara yönelik tutumunu 'soykırım' olarak tanıdı

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu, Çin'de Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak tanıdı. Hollanda Meclisi, Avrupa'da Çin'i soykırımla suçlayan ilk parlamento oldu.

Daha önce ABD ve Kanada tarafından kabul edilen, Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarının soykırım olarak tanınması önerisi, Perşembe günü de Hollanda Temsilciler Meclisi tarafından oylandı.

Başbakan Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile aşırı sağcı partilerin desteklemediği öneri, Hıristiyan partileri ile liberal ve sol muhalefetin oylarıyla kabul edildi.

Hollanda Meclisi, Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını Avrupa'da soykırım olarak kabul eden ilk parlamento oldu.

İnsan hakları örgütleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölegsi'nde, son birkaç yılda en az bir milyon Uygur'u gözaltında tuttuğunu, bunlara kasten fiziki zarar verme, kadınların, kısırlaştırma ve kürtaj yoluyla doğum yapmasını engelleme gibi politikalar izlendiğini söylüyor.

BBC daha önce Uygurların zorla çalıştırıldığını, kamplarda kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteren haberler de yapmıştı.

Çinli yetkililer ise kamplara ilişkin iddiaları redderek, bunların "yeniden eğitim" ve meslek edindirme amaçlı olduğunu söylüyor.

BBC haberlerine atıf yapıldı

Hollanda Meclisi, BBC tarafından bu ayın başlarında gündeme getirilen "kamplarda sistematik tecavüz ve işkence" haberlerine atıfta bulundu. Meclise göre, bu eylemler, "soykırım sözleşmesi" olarak bilinen Birleşmiş Milletler (BM) 260 sayılı kararı kapsamına giriyor.

Ancak istifa eden Hollanda hükümeti, Çin'in uygulamaları konusunda "soykırım" ifadesini kullanmak istemiyor.

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Çin'de Uygur Türklerine yönelik doğum kısıtlamaları gibi büyük ölçekli insan hakları ihlalleri bulunduğunu belirterek, "Ancak hükümet, BM veya Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verene kadar soykırım ifadesini kullanmak istemiyor" dedi.

Hükümet, liberal D66 ile Yeşil Sol Parti'nin, Çin'den ithalata son verilmesi çağrısına da katılmadı. Hollanda hükümeti, Çin'e AB bağlamında insan hakları ihlallerini durdurması çağrısında bulunulmasını savunuyor.

Hollanda'daki Uygur toplumu, meclisin kararını sevindirici bulurken, bunun Çin'e yönelik yaptırımların kapısını aralayacağını düşünüyor.

Belçika Federal Meclisi de, Hollanda'dakine benzer bir kararın oylanmasını gündemine aldı. Fransa ve İngiltere'de de Çin'e yönelik yaptırım önerileri konusunda tartışmalar devam ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=4kXBH21-dxM&feature=youtu.be