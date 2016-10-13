Hollanda ötanazi yasasının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor

Hollanda hükümeti, zor koşullarda yaşayan ve hayatın yükünü kaldıramayacağını düşünen kişiler ile artık daha fazla yaşamak istemediğini belirten yaşlılara ötanazi hakkı sağlanması için çalışma başlattı.

Hükümet, ötanazi yasasının kapsamını genişleten bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Hollanda Parlamentosu, Sağlık ve Adalet bakanlıklarının ortaklaşa çalıştığı yeni düzenleme konusunda bilgilendirildi.

Yeni düzenleme ile hasta olmasa bile bilinçli olarak artık yaşamak istemediğine karar veren kişilerin, sıkı incelemeler sonunda hayatını noktalandırmasına yardım edilecek.

Ölüm hakkını kullanmak isteyen kişinin yaşam koşulları ve tıbbi geçmişi sıkı biçimde incelenecek. Geçmişinde intihar girişimi olup olmadığına bakılacak.

Yasal düzenleme, çok yaşlı olduğunu düşünen ve daha fazla yaşamak istemediğini belirten kişilere, hasta olmasalar bile, bir uzman gözetiminde ötanazi hakkı tanınmasın öngörüyor.

Bunun için de sıkı bir inceleme ve araştırma gerçekleştirilecek.

Hollanda Sağlık Bakanı Edith Schippers yeni düzenlemenin çok dikkatli bir şekilde uygulanacağını söyledi.

Edith Schippers düzenlemenin, "Git eczaneden bir uyuşturucu hap al ve öl" anlamına gelmediğini belirtti.

İnsan hayatını korumanın en önemli değer olduğunu belirten Schippers'a göre, özellikle yaşlılar ve gerçekten zor durumdaki kişilere "saygın bir ölüm hakkı" tanınması da oldukça önemli.

Hükümetin önerisine ana muhalefetteki Sosyalist Parti ile Demokratlar 66 Partisi de destek veriyor.

Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Toplumcu Reform Partisi (SGP) ise yeni düzenlemeye karşı.

SGP'li Gert-Jan Segers, "Bu konuda kişisel bir tercih efsanesinden yola çıkılıyor ama bu aileleri, bakıcıları, çevreyi son olarak da toplumu yaralayan bir durum" dedi.

CDA da hükümeti bir süre önce kurduğu komisyonun raporunu dikkate almamakla suçladı.

Hükümetin isteğiyle parlamento tarafından oluşturulan komisyon, ötanazi yasasının kapsamının genişletilmesine gerek olmadığı kararına varmıştı.

Hollanda'da 2002 yılından bu yana yürürlükte olan ötanazi yasası, sadece artık tedavi edilmez ve dayanılmaz boyuttaki ciddi fiziksel ve ruhsal rahatsızlığı bulunanlar için uygulanıyor.