Hollanda onay bekliyor; Koronavirüs aşılama süreci 4 Ocak'ta başlayabilir

Hollanda, bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Avrupa İlaç Kurumu (EMA) tarafından onaylanması durumunda 4 Ocak 2021'de aşılama süreçlerine başlayacağını açıkladı.

Avrupa Sağlık Kurumu (EMA), Avrupa marketine girecek ilk Koronavirüs aşılarını değerlendirirken Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, "her şeyin yolunda gitmesi halinde" 4 Ocak 2021'de aşılamanın başlanacağını belirtti.

Hollanda'da aşı önceliğinde yaşlılar ve sağlık çalışanları ilk sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı de Jonge "Aşı artık ulaşılabilir ve bu krizde yeni bir dönemin arifesindeyiz. Bir umut ve yeni bakış açısı dönemindeyiz. İşini dikkatlice yapmak artık EMA'nın elinde. Yeşil ışık gelir gelmez hazır olacağız. ve güvenlik hızdan önce gelir" dedi.

Hollanda hükûmeti, aşı önceliğini 60 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarına verdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise aşı konusunda EMA'dan olumsuz cevap gelmesi halinde birkaç senaryo üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.