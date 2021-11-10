Hollanda'nın girişimiyle Türkiye de dahil 13 ülke anlaştı: 2040 sonrası tüm yeni kamyon ve otobüsler elektrikli veya hidrojenli olacak

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülke, 2040 yılından itibaren yollardaki tüm yeni kamyon ve otobüslerin "çevre dostu" olması konusunda anlaştı.

Anlaşmaya katılan ülkeler, önümüzdeki yıllarda, karayollarında çevre kirliliğine yol açmayan elektrik ya da hidrojen gibi sürdürülebilir enerji ile çalışan araçların yoğun olarak yer almasını hedefliyor.

Anlaşma kapsamında, iklim krizine karşı 2050 yılına kadar yollardaki bütün otobüs ve kamyonların karbondioksit salımınının sıfıra indirilmesi planlanıyor.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki İklim Zirvesi'nde Hollanda'nın girişimiyle gündeme gelen, "emisyonsuz kamyon ve otobüs" önerisine Türkiye, Uruguay, Avusturya, Kanada, Şili, Danimarka, Finlandiya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Lüksemburg ve İngiltere destek verdi.

Bu ülkeler, üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere ulaşmak için ortak politika belirleyecekler. Bu kapsamda ülkeler, yeni fikirler, bilgi alışverişi ve ilerleme konusunda birbirlerine yıllık rapor sunacak.

Hollanda, henüz katılmayan ülkeleri de anlaşmaya taraf olmaya çağırdı.

Şirketler de katıldı

Unilever, IKEA, Volvo, Scania, UPS, Amazon gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketler de Hollanda'nın önerisine katıldıklarını açıkladı.

Plana göre, 2030 yılına kadar yeni satılan tüm kamyon ve otobüslerin en az yüzde 30'u karbondioksit yaymayacak şekilde üretilecek. 2050 yılına kadar da karbondioksit yayan tüm kamyon ve otobüsler yollardan çekilecek.

Son yıllarda ağır vasıtalarla yapılan yük ve yolcu taşımacılığının daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi için elektrikle ve hidrojenle çalışan modeller geliştirilmeye başlandı.

Özellikle Hollandalı şirketler, emisyonsuz otobüs ve kamyon üretiminde öncü rol oynuyor.

Altyapı ve Su Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Van Weyenberg, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, 2050 yılına kadar tamamen temiz bir karayolu trafiğine ulaşmayı hedeflediklerini ve bu araçlardan kaynaklanan sera gazı salımını sıfıra indirmek istediklerini söyledi.

Wetenberg, "Pazarın daha hızlı gelişmesi için bunu diğer ülkelerle birlikte yapmak önemli" dedi.

Devlet desteği üzerine çalışılıyor

Hollanda hükümetine göre, elektrikli kamyonlar hala pahalı ve birçok nakliye şirketi bu nedenle fiyat konusunda tereddüt yaşıyor.

Bu nedenle hükümet, elektrikli ve hidrojenle çalışan kamyonlar konusunda bir destekleme planı üzerinde çalışıyor.

Taşımacılık sektörüne yönelik devlet desteğinin yanı sıra, kamyon ve otobüsler için yaygın şarj altyapısı oluşturmak da, önümüzdeki dönemin hedeflerinden biri olacak.