Hollanda medyası: Fenerbahçe-Cocu evliliği baştan yanlıştı

EPA Phillip Cocu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İstanbul serüveni, 123. gününde sona erdi. Cocu, 29 Ekim'de 49. yaşgününü kutlamasına saatler kala görevden alındı. Fenerbahçe'nin Phillip Cocu'nun görevine son vermesi, Hollanda'da geniş yankı buldu.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, "Cocu'nun Fenerbahçe ile olan evliliği" en başından beri yanlıştı. Hollandalı teknik adam, İstanbul'a gittiği günden itibaren sürekli "ateş altında" oldu.

Türk futbolu uzmanı Yordi Yamali'ye göre ise Fenerbahçe ile Phillip Cocu arasında en başından beri bir etkileşim olmadı.

'PSV'de kendisini dinlemeye hazır, genç yeteneklerle çalıştı'

Hollandalı çalıştırıcının PSV'de yetenekli bir teknik direktör olduğunu kanıtladığını belirten Yamali, "PSV Eindhoven'de kendisini dinlemeye hazır, genç yeteneklerle çalıştı" dedi.

Ancak Yamali'ye göre, İstanbul daha farklıydı. Çünkü Fenerbahçe'de büyük isme sahip oyuncularla çalıştı.

Hollandalı yorumcu, büyük Türk kulüplerinin kaybetmeye ve özellikle de kendi sahalarında yenilmeye asla tahammül edemediklerini vurguldı.

Cocu'nun Türkiye'de başarı şansının kalmadığını savunan Yamali, 48 yaşındaki teknik adamın, başka bir ülkede takım bakması gerektiğini söyledi.

Yamali'ye göre son 4 ayda Türkiye'de kötü bir üne sahip olan Cocu, "Türkiye benim için uygun bir yer değildi ama yine de denemeye değerdi" diye düşünecek.

EPA Phillip Cocu

'Fenerbahçe, Cocu'yu kovdu'

Fenerbahçe'nin Rizespor yenilgisi sonrası, "Cocu için alarm zilleri çalıyor" diyen De Volkskrant gazetesi, "Görevden alınması an meselesi. Türkiye'de beklemek için zamanın yok, başarmak zorundasın" yorumunu yapmıştı.

Gazete, Hollandalı çalıştırıcının görevden alınmasını, "Fenerbahçe, 5. yenilginin ardından Cocu'yu kovdu" başlığıyla duyurdu.

Brabant Televizyonu, Türkiye'de ve yurtdışında milyonlarca taraftarı bulunan Fenerbahçe'de yönetimlerin, kötü performans gösteren teknik direktörleri göndermekte tereddüt etmediğine işaret etti.

Televizyona göre, doğum gününden bir gün önce işine son verilen Cocu, Türkiye'nin kolay bir ülke olmadığının farkındaydı. Ancak Ali Koç yönetiminin, kulübün geleceğine ilişkin ciddi, hırslı ve zorlayıcı planları nedeniyle Fenerbahçe'yi çalıştırmayı kabul etti.

AD gazetesi de, devam eden yenilgiler nedeniye Cocu'nun görevine son verildiğini belirterek, Hollandalı çalıştırıcı konusunda Başkan Ali Koç açısından savunulabilir bir durum kalmadığı vurgulandı.

'Kimya eksikliği vardı'

Spor yorumcusu Valentijn Diressen de, De Telegraaf gazetesine yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe'de futbolcular ile teknik direktör Cocu arasında "kimya eksikliği" olduğunu, bu nedenle başarılı sonuçlar alınamadığı söyledi.

De Telegraaf'ın haberinde, başından beri Cocu'nun Fenerbahçe'de başının dertten kurtulmadığı öne sürüldü. Cocu'nun istediği takviyelerde geç kalındığını belirten gazete, yardımcı antrenörlerin de Hollandalı çalıştırıcıyı engellemeye çalıştığını yazdı.

Haberde, 15. sırada bulunan Fenerbahçe'nin hem lig hem de Avrupa'da "dramatik bir süreç yaşadığı" vurgulandı.

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