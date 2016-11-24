Hollanda Meclisi'nden burka yasağına onay

Hollanda Temsilciler Meclisi, ülkede kamusal alanda burka ve peçe gibi yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Senato'nun da onay vermesi halinde, tasarı yasalaşacak. Bu durumda Hollanda'daki resmi kurumlar, okullar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında burka ve peçe, kar maskesi ve kask gibi yüzü tamamen kapatan elbiseler giyilemeyecek, aksesuarlar da kullanılamayacak.

Yasak kararına uymayanlar ise 405 euro para cezasına çarptırılacak.

Tasarıya Temsilciler Meclisi'nde destek veren partiler 75 kişilik senatoda 54 sandalyeye sahip. Bu nedenle burka ve peçe yasağının Senato tarafından da onaylanması bekleniyor.

Hollanda Temsilciler Meclisi'ndeki oturumu izlemek için parlamento binasına gelen "Peçemden uzak dur" adlı gruba üye bir grup peçeli ve çarşaflı kadına güvenlik görevlileri önce izin vermedi. Ancak yapılan itiraz üzerine, henüz yasak kararı resmileşmediği için kadınlar oturumu izleyici locasından izledi.

İktidar ortağı partilerin yanı sıra, muhalefetin büyük bölümü de burka ve peçe yasağı önerisine destek verdi.

Aşırı sağcı parlamenter Joram van Klaveren, misafir locasındaki peçeli kadınları işaret ederek, "Bu deliliğe son verdiğimize seviniyorum. Yüzün tamamen kapatılması anlaşılır değil" dedi. Van Klaver, meclise peçe ile gelinmesini saygısızlık olarak değerlendirdi.

Türkiye kökenli tarikat ve cemaatlerin finans kaynaklarının araştırılması önerisine karşı çıktığı gerekçesiyle İşçi Partisi'nden ihraç edilen Türkiye kökenli milletvekili Tunahan Kuzu ise yasak kararına karşı çıktı.

"Peçemden uzak dur" adlı grubun bildirisini okuyan Tunahan Kuzu, böyle bir yasağın inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi ve yasağı, "kadın haklarına karşı haksız bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Yeşil Sol Parti (GL) ile Demokratlar 66 (D66) ise yasağı gereksiz buluyor. GL Milletvekili Linda Voortman, burka ve peçe yasağının kadınları kısıtlayacağını belirtti.

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti'nin (VVD) milletvekillerinden Malik Azmani ise peçenin savunulmasını eleştirerek, "Karşıda oturanlar kadın mı erkek mi bilmiyorum" dedi.

Senato'nun da onayı halinde birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Hollanda'da da, kamusal alanda yüzü tamamen kapatan giysi ve aksesuarlar, kamusal alanda resmen yasaklanacak.

Avrupa'da burka ve peçe yasağı konusundaki son durum şöyle: