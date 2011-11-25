-Hollanda Mahkemesi "Ankara Anlaşması"nı baz aldı LAHEY (A.A) - 25.11.2011 - Hollanda'da, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan 1963 tarihli Ankara Anlaşması'na dayanılarak kazanılan davalara bir yenisi daha eklendi. 3 sene önce Hollanda'da yasadışı bulunduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı verilerek, 150 avro para cezasına çarptırılan Hamza Gürateş'in açtığı davada Delft Ceza Mahkemesi, Ankara Anlaşması'nı gerekçe göstererek Gürateş'e Türk vatandaşı olduğu için para cezasının verilemeyeceğine hükmetti. Gürateş'in avukatı Ejder Köse, yaptığı açıklamada, Ankara Anlaşması ve sonrasında imzalanan 1973 tarihli Katma Protokol'de Türk vatandaşlarının en fazla 3 ay süreyle AB'ye vizesiz girebileceklerinin net bir şekilde yer aldığını belirterek, "Davayı bu temelde açtık. Mahkeme de bizi haklı buldu. Mahkeme, Türk vatandaşlarının 3 ay süreyle vizesiz AB'ye girebileceklerini, Gürateş'in yakalandığı anda ne zaman Hollanda'ya girdiğinin belli olmadığını, dolayısıyla 3 aylık sürenin tamamlanıp tamamlanamadığının tespit edilemediğini ve bu yüzden para cezasının verilemeyeceğine hükmetti" dedi. Avrupa genelinde Ankara Anlaşması dayanak gösterilerek ilk kez bir ceza davasının kazanıldığını ileri süren Köse, bu yüzden alınan kararın son derece önemli ve emsal niteliği taşıdığına dikkati çekti. Hollanda'da yasadışı bulunma durumlarında verilen para cezalarının kişilerin sicillerine kaydedildiğine işaret eden Köse, "Aslında müvekkilime verilen para cezası yüksek değildi. Ama bu durumda para cezası aldığınız zaman sizin sicilinize yazılıyor ve bir daha herhangi bir vize almanız mümkün olmuyor. Önemi buradan kaynaklanıyor" diye konuştu. Hollanda hükümetinin, hazırladığı yeni bir yasa tasarısında söz konusu para cezasını hapis cezasına dönüştürmeyi planladığını da hatırlatan Köse, "bunun yasallaşması halinde Türkler için geçerli olamayacağını" ifade etti.