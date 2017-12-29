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Dünya

Hollanda Kuzey Denizi’nde rüzgar çiftliği adası yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Hollanda Kuzey Denizi’nin Dogger Bank bölgesinde inşa edeceği dev bir rüzgar çiftliği adasıyla çok gelişmiş bir elektrik santral merkezi kurmayı amaçlıyor

29 Aralık 2017 14:26

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Hollanda Kuzey Denizi’nin Dogger Bank bölgesinde inşa edeceği dev bir rüzgar çiftliği adasıyla çok gelişmiş bir elektrik santral merkezi kurmayı amaçlıyor.
The Guardian gazetesinde yer alan haberde yeni inşa edilecek rüzgar çiftliğinin mevcut rüzgar çiftliklerinden kat kat daha büyük olacağı belirtiliyor.
Kuzey Denizi’ne inşa edilecek yapay bir ada üzerinde üretilecek elektrik uzun mesafe kablolarla İngiltere ve Hollanda’ya, muhtemelen ileri tarihlerde de Belçika, Almanya ve Danimarka’ya transfer edilebilecek.  
İnşa edilecek ada için East Yorkshire kıyısından 125 km açıkta bulunan Dogger Bank bölgesinin rüzgar potansiyeli yüksek ve yeterli sığlıkta olduğu belirtiliyor.
Hollanda ulusal elektrik şebekesi şirketi TenneT projenin en büyük destekleyicisi ve hazırladığı bir çalışmada bu yeni rüzgar çiftliğinin geleneksel rüzgar çiftlikleri ve uluslararası elektrik kablolarına nazaran milyarlarca euro tasarruf sağlayabileceğini aktarıyor.
Tüm gerekli ekipmanları barındıracak bir rüzgar çiftliği için adanın 5 ila 6 kilometre büyüklüğünde olması gerekiyor.
TenneT açık deniz rüzgar şebekesi kalkınma programını yöneten Rob van der Hage, adanın en erken 2027’de faliyete geçebileceğini, rüzgar çiftliğinin ise sonrasında inşa edileceğini belirtiyor.
Van der Hage sektörün devam edebilmek için maliyetleri düşürmesinin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Van der Hage, “2030 ve 2050 yıllarına doğru karşılaşacağımız büyük zorluk anakaradaki aşırı şehirleşmeden dolayı sahil rüzgarının kesildiğini belirterek “Farklı deniz aşırı bölgeler arıyor olmamız mantıklı” dedi.

Görüntü dökümü:
- Rüzgar çiftliği projesinin simülasyon tanıtım videosu

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