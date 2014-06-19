Hollanda korkulu rüya gördü



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'na son şampiyon İspanya'yı 5-1 yenerek başlayan ve büyük bir sükse yapan Hollanda, ikinci grup maçında karşılaştığı Avustralya karşısında beklediğinden daha fazla zorlandı. Portakallar bir ara 2-1 geriye düştükleri maçta rakibini 3-2 yenerek ikinci maçından da kayıpsız ayrılmayı başardı.

Hollanda Arjen Robben (20.), Robin van Persie (57.) ve Memphis Depay'ın (69.) golleriyle sonuca giderken “Kangurular”ın gollerini Tim Cahill (22.) ve penaltıdan Mile Jedinak (54.) attı.

Porto Alegre'deki Estadio Beira-Rio'da oynanan B grubu maçını 42 bin 877 kişi izledi. Karşılaşma düşük tempoda başlasa da Hollanda üstünlük sayısına ulaşmakta zorlanmadı. Arjen Robben 20'nci dakikada Avustralya ceza alanına sol taraftan girerek sert bir vuruşla kaleci Mathew Ryan'ı mağlup etti. Ancak Avustralya rakibine kolay teslim olmak niyetinde değildi. Nitekim bu golden sadece iki dakika sonra Tim Cahill, Ryan McGovan'ın ceza alanına yaptığı ortayı şık bir vole vuruşuyla Hollanda ağlarına yollayarak takımına beraberliği getirdi. Tecrübeli oyuncu aynı zamanda şu ana kadar turnuvanın en güzel gollerinden birine imza attı. Beraberlik golünün ardından Avustralya güçlü rakibinin üzerine daha cesur gitse de ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Avustralya ikinci yarının başında bir kez daha öne geçti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Oliver Bozanic'ın sol taraftan ortalamak istediği top yakın mesafeden ceza alanı içindeki Daryl Janmaat'ın eline çarptı. Maçın Cezayirli hakemi Haimoudi tartışılabilecek bir kararla penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan kaptan Mile Jedinak Avustralya'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı (54.). Ancak bu kez de Hollanda'nın Avustralya'ya yanıtı geçikmedi. Penaltı golünden dört dakika sonra Robin van Persie, Depay'ın pasıyla ceza alanına girerek sert vurdu ve skoru 2-2'ye getirdi.

Avustralya 67'nci dakikada Matthew Leckie ile önemli bir fırsatı harcayınca maçta son sözü günün başarılı isimlerinden Memphis Depay söyledi. PSV Eindhovenli genç oyuncu, kendi taşıdığı topu 25 metreden yaptığı vuruşla Avustralya ağlarına göndererek maçın 3-2'lik skorunu belirledi.

Hollanda Avustralya'yı ilk kez yendi

İspanya maçında 2'şer gol atan Arjen Robben ve Robin van Persie, Avustralya ağlarını da birer kez havalandırarak turnuvada 3'er gole ulaştılar. İki futbolcu gol krallığı yarışında 3 golle ilk sırada bulunan Alman Thomas Müller'i yakaladılar.

Hollanda, Avustralya ile oynadığı dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı. İki takım bir Dünya Şampiyonası maçında ilk kez karşılaşırken daha önceki maçlarlarda bir kez Avustralya kazanmış ve iki karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştı.

B grubunda ikinci maçlar sonunda Avustralya puansız. Puanını 6'ya yükselten Hollanda ise liderliğini devam ettirdi. Gol averajını da +5'e yükselten Luis van Gaal'ın takımı gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Hollanda son grup maçını 23 Haziran Pazartesi günü Şili ile oynayacak.