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Dünya

Hollanda, Johnson & Johnson aşısının kullanımını durdurdu

14 Nisan 2021 22:10

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

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