Hollanda, Johnson & Johnson aşısının kullanımını durdurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı ile ilgili ABD'de bazı deneylerin devam ettiği ve durdurma talebinin Johnson & Johnson firmasından geldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Johnson & Johnson'un ürettiği yeni tip Koronavirüs aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği kaydedildi.

Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde ve haftaya daha fazlasını bilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün İsveç ve Danimarka, AstraZeneca aşısı ile benzer "kan pıhtılaşması" raporları nedeniyle, Johnson & Johnson aşısının kullanımını askıya aldıklarını duyurmuştu.