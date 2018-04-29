T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hollanda İnsan Hakları Kurulu: Kadın polise başörtüsü yasağı ayrımcılık

Hollanda İnsan Hakları Kurulu, kadın polis memurlarının başörtüsü takmasının yasaklanamayacağına karar verdi. Kurul, ulusal polis teşkilatının kadın memurlara yönelik başörtüsü yasağını, "ayrımcılık" olarak değerlendirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda İnsan Hakları Kurulu, kadın polis memurlarının başörtüsü takmasının yasaklanamayacağına karar verdi. Kurul, ulusal polis teşkilatının kadın memurlara yönelik başörtüsü yasağını, "ayrımcılık" olarak değerlendirdi.

Ulusal polis teşkilatı bünyesinde 2013 yılından bu yana Rotterdam'da görev yapan 26 yaşındaki kadın memur Sarah İzat'ın, ayrımcılık gerekçesiyle Hollanda İnsan Hakları Kurulu'na yaptığı başvuru karar bağlandı.

Kurul, üniforma üzerine başörtüsü takması yasaklanan kadın memuru haklı buldu. 900'lü şikayet hatları bölümünde görev yapan ve üniforma üstüne başörtüsü yasağı nedeniyle diğer meslektaşlarının aksine sivil kıyafetle çalışan kadının, ayrımcılığa uğradığına karar verdi.

Kurula göre, polis teşkilatı üniforma üzerine başörtüsü yasağı konusunda yeterince inandırıcı gerekçe sunamadı.

Hollanda ulusal polis teşkilatı, "polis üniformasının yaşam tarzı açısından tarafsız olması" gerekçesiyle, herhangi bir dini ya da siyasi simgenin kullanılmasına izin vermiyor.

Polis teşkilatı, tarafsız görünümün, memurların güvenliği açısından da önemli olduğunu savunuyor.

Ancak İnsan Hakları Kurulu'na göre bu mantıklı bir gerekçe değil. Telefonla şikayet hattında çalışan kadın memur, halkla doğrudan temas kurmuyor. Bu da tarafsız görünümü etkilemiyor.

Kadın memur, zaman zaman video konferans yoluyla vatandaşla karşı karşıya geldiği için de, başörtüsü güvenlik açısından bir tehdit oluşturmuyor.

İnsan Hakları Kurulu'nun aldığı kararın bağlayıcılığı yok. 2011'de oluşturulan kurul danışma organı niteliğinde. Toplumda eşitlik ilkesinin ihlal edilip edilmediği konusunda tavsiyede bulunuyor.

Polis teşkilatının, "din temelinde ayrımcılık" önerisini dikkat alıp almayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sarah İzat'ın avukatı Betül Özateş, İnsan Hakları Kurulu'nun kararını olumlu bulduklarını belirterek, bunun polis teşkilatının davranışını değiştirmesi konsunda itici güç oluşturması gerektiğini söyledi.

Özateş, Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamda, bu kararın başörtülü Müslüman kadınların kamusal alana tam katılımını sağlayacak bir değişim olduğunu savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HollandaHakları KuruluKurulUlusalRotterdamSarahTelefonlaBuToplumdaBetülVolkskrantMüslüman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24