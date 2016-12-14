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BBC Türkçe

Hollanda hükümetinden 'casus imam' uyarısı

Hollanda hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların yurt dışındaki Türk vatandaşları hakkında istihbarat topladığı haberleri uzerine, mağdur kişileri suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. Türkiye kökenli kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutarak

14 Aralık 2016 00:36

Hollanda hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların yurt dışındaki Türk vatandaşları hakkında istihbarat topladığı haberleri uzerine, mağdur kişileri suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Sosyal işlerden sorumlu bakan yardımcısı Jetta Klijnsma, Türkiye kökenli kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutarak şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat topladığı haberleri, Hollanda Meclisi'nin gündemine yansıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından TBMM Darbe Komisyonu'na iletilen belgelerde, Fethullah Gülen grubuna yakın kişi ve kuruluşlar hakkında, imamlar tarafından elde edilen bilgilere yer verilmişti.

Hollanda'daki siyasi parti temsilcileri, Salı günü bu konuyu meclis gündemine taşıyarak, hükümetten açıklama istediler.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Pieter Heerma, Türkiye'nin Diyanet aracılığıyla Hollanda toplumuna etkisinin sona erdirilmesini istedi.

Heerma, "Türkiye'nin bu uzun kolu" konusunda etkin mücadele çağrısı yaptı.

Toplumcu Reform Partisi (SGP) Milletvekili Roelof Bishop da, Diyanet'in Hollanda'daki Müslümanların radikalleşmesini önleme bahanesiyle görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

Sosyal işlerden sorumlu bakan yardımcısı Jetta Klijnsma, basında yer alan haberleri, "istenmeyen bir durum" diye değerlendirdi ve Türk örgütleri tarafından tehdit ya da taciz edildiğini düşünen kişileri suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Klijnsma, bu şikayetlerin, kimlik bilgileri gizlenerek de yapılabileceğini vurguladı.

Türk yetkililerle düzenli iletişim halinde olduklarını belirten Hollandalı bakan yardımcısı, Şubat ayında bu konuda meclise daha kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

Alman Yeşiller Partisi de, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların Türk hükümeti adına casusluk yaptığı" iddalarının araştırılması için federal meclise öneride bulunmuştu.

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