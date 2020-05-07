Hollanda hükümeti: Futbol maçları ve festivallere ancak Koronavirüs aşısı bulununca izin verebiliriz

Hollanda Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanı Hugo de Jonge, meclise gönderdiği mektupta, futbol maçları, festival ve konser gibi kitlesel etkinliklere ancak kornavirüs aşısı bulunduktan sonra izin verilebileceğini, bunun da ne kadar süreceğini bilmedikleri bildirdi.

Hollandalı bakan, gerçekçi bir tahminle bunun 1 yıl veya daha fazla bir süreyi bulabileceğini belirtti.

Hükümet kararıyla 1 Eylül'e kadar spor karşılaşmalarının yasak olduğu Hollanda'da gelecek sezondan itibaren maçların seyircisiz oynanması olasılığı üzerinde duruluyor.

Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığı Sözcüsü, Hollanda Televizyonu’na yaptığı açıklamada, futbol federasyonu ve eğlence sektörüyle neyin mümkün olabileceği konusunda görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

"Tatsız bir sürpriz"

Sözcü, “Her durumda, büyük halka açık etkinliklerin aynı anda yapılabilmesi beklenmiyor” dedi.

Bakanın açıklaması, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından tepkiyle karşılandı.

Bunu tatsız bir sürpriz diye değerlendiren federasyon, "Futbolun uzun süre seyircisiz oynanması korkunç bir şey. Bu, profesyonel futbol endüstrisi için ciddi bir finansal darbe olur" açıklamasını yaptı.

KNVB, Avrupa’daki diğer örneklere de bakılarak güvenli bir çözüm bulunmasını istiyor.

Etkinlik Yapımcıları Derneği de, böyle bir durumu, sektör açısından en büyük darbe olarak değerlendirdi.