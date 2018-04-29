Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i istemedi

Hollanda, Türkiye ile geçen yıl 16 Nisan anayasa referandumu öncesi yaşanan diplomatik krizin yıldönümünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti istemedi.

Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi.

Fatma Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.

Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.

AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti.

Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fatma Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.

Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.

Lahey'deki kaynaklara göre, hem 11 Mart krizinin yıldönümüne denk gelmesi hem de 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi olması nedeniyle Hollanda, bu ziyareti uygun görmedi.

Geçen yıl 11 Mart'ta anayasa değişikliği referandumu kampanyası için Hollanda'ya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemişti.

Hollanda, 15 Mart 2017'deki genel seçimler öncesi Türk bakanların ziyaretinin uygun olmayacağını açıklamıştı.

Ancak aynı gün Almanya'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, karayoluyla Rotterdam kentine gelmişti.

Polis tarafından durdurularak Türkiye'nin Rotterdam Konsolosluğu'na gidişine izin verilmeyen Sayan Kaya, polis konvoyu eşliğinde sınır dışı edilmişti.

Bu gelişme üzerine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan Ankara'ya çağrılmıştı. Türkiye, istişareler için ülkesine giden Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij'ın sönmesine izin vermemişti.

Hollanda, ilişkilerin normalleşmesi için yapılan görüşmelerde Türkiye'nin "özür dilenmesi" ön koşulundan vazgeçmemesi üzerine, büyükelçisini resmen geri çekme kararı almıştı.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ederken, Hollanda Meclisi, 1915'de Anadolu'da yaşanan Ermenilere yönelik katliamların "soykırım" olarak tanınmasını içeren bir tasarıyı kabul etmişti.