Hollanda faciasının sorumlusu Boeing

T24- Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili nihai rapor açıklandı. Rapora göre kazada pilotaj hatası yok, kazanın sorumlusu yüzde 80 Boeing firması. Havalimanı da yüzde 10 hatalı bulundu.





Hollanda'nın Amsterdam kentinde 25 Şubat 2009'da düşen Türk Hava Yolları uçağıyla ilgili nihai rapor Lahey kentinde açıklandı.

Raporda, kazaya irtifa göstergesindeki bozukluğun neden olduğu ve kazadan yüzde 80 oranında Boeing şirketinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Hollanda Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından açıklanan son raporda şu ifadeler yer aldı:

"Yaptığımız araştırmalara göre, İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişi sırasında düşen THY uçağında bir pilotaj hatası olmadığı belirlenmiştir.

Araştırma komisyonumuzun raporuna göre, 124 yolcu ve 7 mürettebat bulunan ve düşme sırasında 9 kişinin ölümü, 84 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazada sorumluluk yüzde 80 oranında uçağın üreticisi Boeing şirketidir.

Aylar süren araştırmalar sonrası elde edilen bilgilere göre kaza nedeni, Boeing 737 tipi uçağın yükseklik ölçen ve adına altimetre denilen göstergesidir."

SUÇUN YÜZDE 10'U SCHİPHOL HAVAALANI'NDA

Pieter Van Vollenhoven başkanlığındaki Hollanda Ulusal Güvenlik Konseyi Araştırma Komisyonu'nun raporunda, Hollanda Schiphol havaalanının da yüzde 10 oranında suçlu olduğu yazıldı.