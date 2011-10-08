Hollanda esrar satışını yasaklamaya hazırlanıyor



T24 - Hollanda hükümeti, dozajı yüksek bazı esrar türlerinin ilaç statüsünde sayılmasını, kokain ve eroin gibi sadece doktor kontrolünde verilmesi için bir yasa tasarısı hazırlığında. Yeni yasa çıkarsa bu ülkede esrar satan kafeler yüzde 80 oranında pazar paylarını kaybedecek.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, bu durum ülke ekonomisi için de önemli bir kayıp anlamına geliyor. Yasanın çıkmasını savunan bazı Hollandalı politikacılar, son yıllarda kafelerde satılan esrar türlerinin insan sağlığı için daha tehlikeli olmaya başladığını belirterek önlem alınmasını savunuyor.

Hollanda'da yeni yasa tasarısı yürürlüğe girerse yüzde 15'den fazla THC (esrar ve marijuna yapımında kullanılan hint kenevirinin içindeki doğal analjezik madde) içeren esrar yada marijuna çeşitleri sadece doktor kontrolünde ve hasta kabul edilen kişilere verilecek.





Sağ politikacılara tepki

Kafelerin sahipleri ise sağ politikacılara tepkili. Maastricht kentinde esrar satışı yapılan bir kafeyi işleten Marc Josemans, Hollanda'daki sağ politikacıların esrar satışını "solcuların hobisi" olarak gördüğünü, sola ait olarak gördükleri her şeyi yasaklamak için sürekli çaba harcadıklarını iddia etti.









