Hollanda: Esad Lahey'de yargılanmalı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Hollanda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gerektiğini savundu. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Esad'ın bugünden yarına görevden uzaklaştırılamayacağının farkında olduğunu da belirterek, Rusya'nın da buna yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"Tek sorumlu Esad"

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; Hollanda Dışişleri Bakanı, Lahey'de katıldığı bir konferansta mülteci sorunu ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakana göre, Suriye'den Avrupa'ya yönelik mülteci akınının tek sorumlusu Esad. Koenders, Beşar Esad'ın iktidarda bulunduğu sürece Suriye'de barışın imkansız olduğunu söyledi.

Koenders, Esad'ın UCM'de yargılanmasının çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı ve "Elinde bu kadar çok kan olan birisi mahkeme karşısında bunun hesabını vermeli" dedi.

Esad'ın bugünden yarına görevden uzaklaştırılamayacağının farkında olduğunu da belirten Koenders, bu konunun tartışılması ve Rusya'nın da buna yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Koenders, "Diktatörler başta olduğu sürece daha fazla istikrar sağlanacağı ve daha az mülteci geleceğini düşünmek sadece bir yanılsamadır" görüşünü dile getirdi.