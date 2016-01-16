T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda: Esad Lahey'de yargılanmalı

"Diktatörler başta olduğu sürece daha az mülteci geleceğini düşünmek bir yanılsamadır"

16 Ocak 2016 16:25

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Hollanda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gerektiğini savundu. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Esad'ın bugünden yarına görevden uzaklaştırılamayacağının farkında olduğunu da belirterek, Rusya'nın da buna yardımcı olması gerektiğini söyledi.

 

"Tek sorumlu Esad"

 

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; Hollanda Dışişleri Bakanı, Lahey'de katıldığı bir konferansta mülteci sorunu ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakana göre, Suriye'den Avrupa'ya yönelik mülteci akınının tek sorumlusu Esad. Koenders, Beşar Esad'ın iktidarda bulunduğu sürece Suriye'de barışın imkansız olduğunu söyledi.

Koenders, Esad'ın UCM'de yargılanmasının çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı ve "Elinde bu kadar çok kan olan birisi mahkeme karşısında bunun hesabını vermeli" dedi.

Esad'ın bugünden yarına görevden uzaklaştırılamayacağının farkında olduğunu da belirten Koenders, bu konunun tartışılması ve Rusya'nın da buna yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Koenders, "Diktatörler başta olduğu sürece daha fazla istikrar sağlanacağı ve daha az mülteci geleceğini düşünmek sadece bir yanılsamadır" görüşünü dile getirdi.

ETİKETLER

esadsuriyelaheyhollandayargılanmalımülteciavrupahabergündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24