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Hollanda, Erciyes'deki Dünya Snowboard Kupası'na katılmayacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES kayak merkezinde 3 Mart'ta düzenlenecek olan Dünya Snowboard Kayak Kupası'na, Güney Kore ile Hollanda katılmayacaklarını bildirdi

27 Şubat 2018 16:41

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES kayak merkezinde 3 Mart\'ta düzenlenecek olan Dünya Snowboard Kayak Kupası\'na, Güney Kore ile Hollanda katılmayacaklarını bildirdi. Geçen günlerde sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıyan Hollanda\'nın bu kararında, iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin etkili olduğu belirtildi.
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli snowboard yarışı FIS Snowboard World Cup, bu yıl 3\'üncü kez Erciyes’te düzenlenecek. Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından hayata geçirilen mega organizasyon, Develikapı\'da 17 ülkeden 97 sporcunun katılımı ile yapılacak. Şampiyonada geçen yıl kadınlarda Rusya\'dan Alena Zavarzına ile erkeklerde Bulgaristan\'dan Radosslav Yankov kristal kürenin sahibi oldu. Geçen yıl Erciyes\'te dereceye giremeyen Çek kadın kayakçı Ester Ledecka, halen Güney Kore\'de devam eden Kış Olimpiyatları\'nda hem güney disiplini, hem de snowboart da altın madalya aldı. Ledecka\'nın bu moralle kadınlarda birincilik kürsüsüne çıkmak için Erciyes\'deki Dünya Kupası\'nda rakiplerini hayli zorlayacağı öngörülüyor.
HOLLANDA, SON ANDA KATILMAMA KARARI ALDI
Güney Kore ve Hollanda son anda yarışlara katılmayacaklarını Uluslararası Kayak Federasyonu\'na bildirdi. Güney Kore, Kış Olimpiyatları\'na ev sahipliği yapmasını, Hollanda\'nın ise yine Güney Kore\'deki Olimpiyatları ve Erciyes dağına ulaşımı mazeret gösterdiği belirtildi. Hollanda\'nın katılmama kararında iki ülke arasında siyasi gerginliğin ve sözde Ermeni Soykırımı kararını tanımasının etkili olduğu belirtildi.
Erciyes\'de yarışacak ülkeler ve kadın-erkek sporcuların sayıları şöyle belirlendi:
\'\' Hollanda (iptal),Güney Kore (iptal), Avusturya (14), Kanada (9), Bulgaristan (2), Çin(4), Çekya (2), Fransa (1), Almanya (11), İtalya (9), Japonya (6), Gürcistan (1), İran (2), Polonya (4), Rusya (15), Slovenya (4), İsviçre (7), Türkiye (2), Amerika  (4)\'\'

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