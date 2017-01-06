Hollanda ekibi saldırılar nedeniyle Türkiye'ye gitmekten vazgeçti

Hollanda Süper Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Go Ahead Eagles, İzmir'deki bombalı saldırının ardından Cumartesi günü başlayacak 4 günlük Antalya kampını iptal etti.

Hollanda ekibi, Antalya Belek'te kamp yapan Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapacaktı.

Ancak kulüp yönetimi, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne yönelik saldırının ardından Perşembe günü de İzmir'de yaşanan olay üzerine Türkiye seyahatini iptal etme kararı aldı.

Deventer kentindeki kulüp merkezinden yapılan açıklamada, yaşanan ölümcül saldırıların ardından Cumartesi günü başlayacak Antalya Belek seyahatinin akıllıca olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, peş peşe helen saldırıların aradaki "duygusal ve coğrafi mesafeyi arttırdığı" belirtilerek, Belek kampının iptal edilmesine karar verildiği dile getirildi.

Hollanda ekibi, 8 Ocak Pazar günü Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekti.

Hollanda'nın köklü kulüplerinden biri olan ve 1902 yılında kurulan Deventer ekibinin, Eredivisie'de 4 şampiyonluğu bulunuyor. Go Ahead Eagles, şu an ligde 12 puanla son sırada bulunuyor.

Hans de Koning'in teknik direktörlüğünü yaptığı Go Ahead Eagles'da, Türkiye kökenli oyuncu Alper Göbel de forma giyiyor.