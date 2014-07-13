Hollanda dünya üçüncüsü



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın üçüncüsü Hollanda oldu. Yarı final karşılaşmalarını kaybeden Brezilya ile Hollanda’yı karşı karşıya getiren maçta Hollanda rakibini 90 dakika sonunda 3-0’lık skorla yenerek tarihinde ilk kez çıktığı Dünya kupası üçüncülük maçını galibiyetle tamamlamış oldu. Hollanda'nın gollerini penaltıdan Robin van Persie (3.), Daley Blind (16.) ve Georginio Wijnaldum (90+1) attı. Brasilia kentindeki Nacional stadında oynanan üçüncülük maçını 68 bin 034 kişi izledi.

'Portakallar' yarı finalde Arjantin'e penaltı atışları sonrası elenmişti. Yarı finalde Almanya'ya 7-1 kaybeden Brezilya ise tarihinde dördüncü kez oynadığı üçüncülük maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sambacılar 1938 ve 1978’de üçüncü, 1974’te dördüncü olmuştu.

Karşılaşmanın Cezayirli hakemi Djamel Haimoudi ve yardımcıları verdikleri ya da vermedikleri tartışmalı kararlarla maçın skoruna etkide bulundular.

Özgüven eksikliği sahaya yansıdı

Brezilyalı futbolcuların daha maç öncesi yüzlerine yansıyan ifade hala Almanya maçında alınan tarihi yenilgiyi unutamadıklarını anlatır gibiydi. İlk düdükle birlikte ‘Sambacılar’ın özgüven eksikliği sahaya yansıdı. Hollanda geliştirdiği ilk atakta penaltı kazandı. Daha üçüncü dakikada Thiago Silva, ceza alanına giren Hollandalı Arjen Robben’i düşürünce ‘Portakallar’ penaltı kazandı. Robin van Persie atışı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Geriye penaltı pozisyonu ceza alanı içinde mi yoksa dışında mı? ve Cezayirli hakem Djamel Haimoudi Silva’ya sarı değil de kırmızı kart mı göstermeliydi? soruları kaldı.

Bu golün şokunu üzerinden atamayan Brezilya 17’nci dakikada iki farklı geriye düştü. Gelişen bir Hollanda atağında Brezilyalı savunmacı David Luiz uzaklaştırmak istediği topu kafayla kendi kale alanı önüne indirince Daley Blind de bu ikramı geri çevirmedi ve düzgün bir vuruşla Hollanda’yı 2-0 öne geçirdi. Bu golde de ortayı yapan de Guzman’ın pozisyonu ofsayttı. Tribünler yine farklı bir yenilgi mi geliyor? diye sormaya başlarken az da olsa toparlanma belirtisi gösteren Brezilya rakip kalede duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak ilk 45 dakika sonunda takımlar soyunma odasına 2-0’lık skorla gitti.

İkinci yarıdaki çaba sonuç getirmedi

İkinci yarının başında Luiz Gustavo’nun yerine Fernandinho ve ilerleyen dakikalarda Paulinho'nun yerine Hernanes'in oyuna girmesiyle Brezilya orta alanda daha etkili olarak Hollanda yarı sahasında organize ataklar geliştirmeye başladı. Ancak Hollanda savunması 90’ncı dakikaya kadar ‘Sambacılar’ın istediği pozisyonları bulmasına izin vermedi. Maçın skorunu 90+1’nci dakikada gelişen hızlı bir Hollanda atağında Georginio Wijnaldum'un golü belirledi. Karşılaşma 3-0 Hollanda’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Neymar yedek kulübesindeydi

Brezilya umutla başladığı ve en azından 7-1’lik Almanya maçının yaralarını sarmak için çıktığı karşılaşmayı yine tribünleri dolduran Brezilyalı seyircilerin protesto ıslıklarıyla tamamladı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen süper yıldız Neymar da arkadaşlarını desteklemek için yedek kulübesindeki yerini almıştı. Son düdükle birlikte Neymar gözyaşlarını tutamadı. Brezilya ev sahipliğini yaptığı 20’nci dünya kupasına altıncı şampiyonluğu kazanmak hedefiyle başlasa da dördüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Hollandalı oyuncular ise bu maçla milli takıma veda eden teknik direktör Louis van Gaal’e şampiyonluk olmasa da en azından bir üçüncülük hediye etmeyi başardılar. Tecrübeli teknik adam artık Premiere Lig takımlarından Manchester United’ın başında olacak. Milli takımı da bir başka Hollandalı, Guus Hiddink teslim alacak.