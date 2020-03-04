Hollanda Dışişleri Bakanı: Uçuşa yasak bölge oluşturarak İdlib'deki insani krizini durduralım

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok , Suriye'nin İdlib kentinde 'yeni bir insani krizin önüne geçmek için uçuşa yasak bölge oluşturulması' gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Blok, yaptığı yazılı açıklamada, 'İdlib’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon sivilin Türkiye sınırına doğru göçe zorlandığını' belirtti.

Türkiye’nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Blok, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının Avrupa tarafından ciddiye alındığının dillendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Uçuşa yasak bölge oluşturarak İdlib'deki insani krizi durduralım" önerisinde bulundu.

İdlib’de oluşturulacak uçuşa yasak bölgenin Suriye ordusunun saldırılarını engellemeyi amaçladığına işaret eden Blok, uluslararası bir gözetim mekanizmasının da kurulması gerektiğini kaydetti.