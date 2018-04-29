Hollanda 'diaspora vergisi' alan Eritre'nin temsilcisini sınır dışı etti

Hollanda, "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ettiği Eritre'nin ülkedeki en üst diplomatik temsilcisinden ülkeyi terketmesi istedi.

Bu kararın, Eritre'nin Hollanda'daki eski vatandaşlarını "diaspora vergisi" ödemeye zorlaması nedeniyle alındığı açıklandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziylstra meclise yazdığı mektupta alınan kararı, "güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdi.

Hollanda ile ilişkilerini Büksel Büyükelçiliği aracılığıyla yürüten Eritre'nin Lahey'de bir diplomatik temsilciliği bulunuyor.

Lahey'deki Eritre ofisinin başında bulunan Tekeste Ghebremedhin'ın Salı günü Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve "derhal ülkeyi terketmesi" istendiği belirtildi.

Diplomaside, "istenmeyen kişi" ilanı, oldukça ağır bir yaptırım. Çok önemli durumlar dışında çok fazla uygulanan bir yöntem değil.

Argos adlı radyo programında yayınlanan Eritre temsilcisine ait konuşma kaydı, Hollanda'yı böyle bir adım atmaya zorladı.

Ses kaydında, Eritre'den kaçan bir sığınmacı, diplomat tarafından "diaspora vergisi" ödemeye ve "Eritre'den kaçtığı için pişman olduğunu söylemeye" zorlanıyordu.

Aksi halde gerekli resmi belgeleri alamayacağı belirtiliyordu.

Ses kaydının yayınlanmasını ardından Eritreli diplomat 28 Aralık'ta Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine Lahey yönetiminin tepkisi iletildi.

Ancak tüm uyarılara rağmen Eritre'nin "baskı ve şantaj yoluyla" diaspora vergisi almayı sürdürdüğü belirtildi.

Bunun üzerine Eritre temsilcisinin "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Hollanda Meclisi, Eritre temsilciliğinin kapatılarak diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesini istiyordu.

Ancak Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziylstra, diplomatik temsilciliğin kapatılması halinde temsil, göç, insan hakları ve konsolosluk işlemleri konsundaki çalışmaların imkansız hale geleceğini belirtti.

Bundan Hollanda'da yaşayan 20 bin Eritrelinin zarar göreceğini vurgulayan Zijlstra, temsilciliğin açık kalacağını vurguladı.

Hollanda, yıllardır Eritre kökenlilerden alınan diaspora vergisine son vermeye uğraşıyordu.

Eritre, 1994 yılından bu yana yurt dışında yaşayan vatandaşlarından diaspora vergisi alıyor.

Ancak Birleşmiş Milletler'e (BM) göre bu vergi, genellikle baskı ve zorlama yoluyla tahsil ediliyor.

Hükümet partileri, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı kararı olumlu karşıladı. Hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) , Eritrelilere yönelik "haraç uygulaması"nın sürmesi halinde daha ağır yaptırım istedi.

Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD ise, "Eritre'nin uzun koluna hoşgörü göstermeyeceklerini" dile getirdi.