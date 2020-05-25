Hollanda'daki yaşlı bakım evlerinde kullanılan maskelerin yarısı korumasız çıktı

Hastaneler için ağız maskelerinin güvenliğini test eden Greencycl adlı laboratuvar, yaşlı bakım merkezlerinde kullanılan 25 ayrı maske markasını inceledi. Bunlardan 12'sinin koruyucu olmadığı belirlendi.

Bunlardan bazıları, en düşük koruma sınırının 30 puan daha altında çıktı. Salgın döneminde satın alınan bazı maskelerin ise son kullanım tarihinin 10 yıl önce geçtiği saptandı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre testten geçemeyen maskelerin ağırlıklı olarak, Covid-19'a bağlı çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Doğu Brabant bölgesindeki yaşlı bakım evlerinde kullanıldığı belirtildi.

Hollanda'daki araştırmalar, piyasada çok sayıda sahte maske sayıldığını ortaya çıkardı. Mali Suçları Araştırma Servisi (FIOD), son dönemde sahte tıbbi malzeme konusundaki çalılmalara hız verdi.