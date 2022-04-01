Hollanda'da Türkiye kökenli 2 kişinin öldürüldüğü restoran cinayetinde 'suç örgütü bağlantısı' şüphesi

Hollanda'nın kuzeyindeki Zwolle kentinde Çarşamba akşamı Türkiye kökenli 2 kardeşin öldürüldüğü restoran saldırısının, "suç örgütleri ile bağlantılı olduğu" öne sürüldü.

Hollanda medyasına göre, kurbanlardan Ali Torunlar'ın suç örgütü ile bağlantısı vardı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Hüseyin Torunlar ise "yanlış zamanda yanlış yerde" olduğu için hayatını kaybetti.

Öldürülen iki kardeşin yakınları ise iddiaları yalanlayarak, Ali Torunlar'ın suç örgütleri ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu söyledi.

62 yaşındaki Hüseyin Torunlar ile 57 yaşındaki kardeşi Ali Torunlar, McDonald's restoranında bir masada otururken, yanlarına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Zanlının sorgusu sürüyor

Erzincan kökenli olan Torunlar kardeşler olay yerinde can verirken, kaçan saldırganın, 35 kilometre uzaklıktaki Deventer şehrinde polise teslim olduğu açıklandı. Tutuklanan 32 yaşında erkek zanlının sorgusu sürüyor.

Kamu yayıncısı NOS ve bölgesel RTV Oost televizyonuna göre, öldürülen Ali Torunlar'ın, cezaevinde bulunan Hüseyin Baybaşin ile bağlantılı suç örgütleriyle ilişkisi vardı.

Baybaşin, Hollanda'da cinayet, cinayete teşvik, rehin alma, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütü üyeliği suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hollanda medyası: Ali Torunlar'ın suç örgütlerine de yüklü miktarda borcu vardı

Hollanda medyasına bilgi veren kaynaklar, restoran malzemeleri toptancılığı ve işletmecilik de yapan Ali Torunlar'ın, resmi kurumlara ve suç örgütlerine yüklü miktarda borcu bulunduğunu, bu yüzden uzun süredir Türkiye'de yaşadığını öne sürdü.

Kaynaklara göre, bir süre önce Hollanda'ya dönen Ali Torunlar'ın, McDonald's'ta bulunma nedeni, borçlularla görüşmekti.

Zwolle kentindeki Alevi toplumuna göre ise Ali Torunlar'ın suç örgütleriyle ilişkisi yoktu. Zwolle Alevi Kültür Derneği'nden bir kaynak, Hollanda medyasına, "Hüseyin, Alevi toplumu için altın gibi bir adamdı" dedi.

'Onun her şeyine kefilim'

BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklara göre de, "AjansXpress" adlı internet sitesinin sahibi olan Hüseyin Torunlar, herkesin yardımına koşan ve Zwolle Alevi toplumu içinde sevilen bir isimdi.

Hüseyin Torunlar'ın yakın arkadaşlarından bir olan Hollanda Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu (Hak - Der) Cenaze Fonu yöneticisi Binali Batman, "Ali'yi uzun yıllardırı görmedim ama Hüseyin ile kardeş gibiydik. Onun suç örgütleri ile hiçbir işi, bağlantısı olacağını sanmıyorum. Onun her şeyine kefilim" diye konuştu.

Polis, olayın suç örgütleri ile bağlantısı konusunda bilgi vermedi. Polis sözcüsü, kentte tanınan kişiler olan iki kardeşin restoranda bulunma nedeninin araştırıldığını belirtti.

Öldürülen Hüseyin ve Ali Torunlar'ın yakınları ise cinayet nedeniyle şok olduklarını ve nedeni konusunda bilgi sahibi olmadıkların söyledi.

Ali Torunlar ile ilgili olarak Hollanda medyasında çıkan, "suç örgütü bağlantısı" haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen yakınları, bunların spekülasyon olduğunu savundu.

Kurban yakınları, polisin de, soruşturmanın selameti açsısından medyaya açıklama yapmamalarını istediğini aktardı.